Cercetătoarea Luisa Bâcă dezvăluie la Congresul Internațional de Longevitate mecanismele ascunse ale îmbătrânirii cardiace: de ce devine inima mai vulnerabilă

„Inima este un organ remarcabil, dar, ca orice mecanism complex, își pierde sincronizarea în timp. Pe măsură ce îmbătrânim, celulele care reglează ritmul cardiac, nodul sinoatrial, pacemakerul natural al inimii, încep să se desincronizeze. Această dereglare explică de ce aritmiile și infarctele devin mai frecvente la vârstnici”, a spus dr. Bâcă, care activează în Laboratorul de Științe Cardiovasculare al NIA.

Cercetările sale au demonstrat că îmbătrânirea inimii nu este un proces uniform, ci unul „neomogen”, influențat de factori genetici, hormonali și comportamentali. „Putem întâlni două persoane de aceeași vârstă, dar cu inimi complet diferite din punct de vedere biologic. Una poate funcționa aproape perfect, cealaltă poate fi deja fragilizată. De aceea vârsta cronologică nu spune totul”, a explicat cercetătoarea.

Un alt mesaj important al intervenției sale a fost că România are un rol istoric în studiul longevității. „Suntem urmașii unei viziuni curajoase. Ana Aslan a spus încă din 1952 că prevenirea îmbătrânirii este medicina viitorului. Astăzi, această idee a devenit realitate în institutele moderne din SUA și Europa”, a spus dr. Bâcă.

În cadrul prezentării, ea a arătat că tehnologia actuală permite măsurarea semnelor îmbătrânirii cardiace cu o precizie imposibilă în trecut. Dispozitivele moderne pot monitoriza ritmul inimii, tensiunea, nivelul oxigenului și variațiile de puls, oferind medicilor un tablou complet al stării biologice. „Ceea ce Ana Aslan visa acum 70 de ani, medicina preventivă personalizată, este acum o realitate științifică. Putem vedea în sânge semnele îmbătrânirii înainte ca ele să devină boală”, a precizat cercetătoarea.

Studiile sale arată că odată cu vârsta, celulele inimii își pierd coordonarea electrică, iar țesuturile devin mai rigide. Rezultatul este o inimă care obosește mai ușor și reacționează mai greu la stres. În același timp, inflamația cronică joacă un rol important: „Inflamația scăzută, dar constantă, e ca o scurgere lentă de energie. Nu doare, dar în timp slăbește mecanismul.”

Congresul Internațional de Longevitate, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu International Longevity Alliance, a reunit zece cercetători internaționali din SUA, Marea Britanie, Suedia, Israel și Germania.

În discursul său de închidere, dr. Bâcă a subliniat că medicina modernă trebuie să trateze inima nu doar când se îmbolnăvește, ci și când își pierde din rezistență. „Prevenția nu e un lux. Este singura cale prin care putem transforma vârsta în experiență, nu în limitare.”