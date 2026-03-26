Cine este falsificatorul de bacnote care a păcălit autoritățile române ani de zile?

Potrivit anchetatorilor, acesta a reușit să păcălească Serviciul Român de Informații (SR) și băncile comerciale, punând în circulație peste 20.000 de bancnote contrafăcute.

Cum a fost realizat „Super Leul”

Bancnota falsificată, denumită „Super Leul”, a fost realizată cu atenție la toate elementele de siguranță ale celei originale din polimer, inclusiv fereastră transparentă, watermark, imprimare în relief, fir de siguranță, microperforații laser și cerneală cu efect de schimbare a culorii.

Croitoriu a studiat minutios bancnota timp de un an înainte de a începe producția și a folosit aparatură performantă și foi subțiri de polimer lipite manual pentru a reproduce cât mai fidel detaliile.

Procesul lui Radu Theodor Croitoriu

Radu Theodor Croitoriu a recunoscut acuzațiile, însă a susținut că Elena Daniela Balog și Ion Enache, complicii săi, nu au avut nicio implicare în falsificarea bacnotelor. Cei doi au fost puși sub control judiciar, iar Croitoriu a fost reținut pe 24 iunie 2020 și arestat preventiv a doua zi.

Procesul implică 2.549 de părți vătămate și se desfășoară la Tribunalul Municipiului București. Următorul termen este programat pentru 16 aprilie 2026, potrivit a1.ro.

Cazul a atras atenția publicului și a autorităților prin amploarea și tehnica avansată folosită la falsificarea bancnotelor, fiind unul dintre cele mai spectaculoase cazuri de contrafacere din România.