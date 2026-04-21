Consumul de „iarbă” afectează dezvoltarea creierului adolescenților

În vreme ce canabisul a devenit chiar mai popular decât alcoolul în SUA, în majoritatea statelor americane consumul fiind legal în scop medical sau recreativ, cel mai mare studiu pe termen lung privind dezvoltarea creierului la tineri relevă o realitate îngrijorătoare: consumul de „iarbă” este asociat cu o dezvoltare cognitivă mai lentă în perioada adolescenței. Practic, adolescenții care încep să folosească marijuana înregistrează o memorie mai slabă și o încetinire a dezvoltării game large de abilități, precum: atenție, limbaj și viteza de procesare a informațiilor.

În ultimele decenii, ratele ridicate de consum de canabis la persoanele cu vârste între 13 și 24 de ani au rămas relativ stabile, însă statutul legal al acestui drog s-a schimbat în multe state din SUA, putând fi consumat în scop medical sau recreativ. Astfel, s-a ajuns ca, în ultimii doi ani, numărul celor care folosesc canabis în fiecare zi să-l depășească pe al celor care consumă periodic alcool.

De asemenea, nivelurile de THC (sau delta-9-tetrahidrocanabinol), principalul compus psihoactiv din canabis, au crescut dramatic de-a lungul anilor - de la aproximativ 4% în anii 1970 la peste 20% astăzi -, în timp ce percepția publică asupra riscului a scăzut.

Studii anterioare au arătat că în California, spre exemplu, după ce consumul acestui drog înregistrase o scădere constantă în rândul tinerilor înainte de legalizare (de la 10,4% în anul 2011 la 6,8% în 2016), după legalizarea canabisului recreațional pentru adulți a crescut din nou consumul la adolescenți, la 9,5% în 2018. Autorii au precizat că această creștere, pe lângă disponibilitatea crescută și prețuri mai mici, a fost influențată și de schimbarea percepțiilor: adolescenții consideră că acest drog este mai acceptabil social și mai puțin riscant.

Potrivit oamenilor de știință, dezvoltarea creierului unui om este esențială în timpul adolescenței și continuă până la mijlocul vârstei de 20 de ani, ceea ce face această perioadă deosebit de vulnerabilă la efectele substanțelor.

Consumul de canabis în acești ani critici ai tinereții poate avea implicații pe termen lung asupra funcției cognitive, luării deciziilor și performanței academice.

Peste 11.000 de copii au fost monitorizați timp de 7 ani

Pentru a vedea cum îi afectează pe tineri, pe termen lung, cercetătorii de la Școala de Medicină a Universității din California San Diego au analizat datele colectate de la peste 11.000 de participanți la Studiul Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD), cel mai mare studiu pe termen lung privind dezvoltarea creierului la tinerii din SUA, iar rezultatele au fost publicate, ieri, într-o publicație de specialitate.

Practic, acești copii au fost monitorizați începând cu vârste între 9 și 10 ani până la 16 și 17 ani, urmărindu-se atât performanța cognitivă, cât și consumul de substanțe.

Pentru a obține o imagine mai clară a consumului de canabis, echipa a combinat autoraportările tinerilor cu testele biologice - cum ar fi probele de păr, urină și salivă - care pot detecta consumul recent până la câteva luni de expunere la droguri.

„Într-o gamă largă de abilități - inclusiv memorie, atenție, limbaj și viteză de procesare - adolescenții care au folosit canabis au prezentat o creștere limitată în timp, comparativ cu cei care nu au folosit. În unele cazuri, acești adolescenți au avut rezultate la fel de bune sau chiar puțin mai bune decât alții când erau mai tineri. Dar pe măsură ce au crescut și au început să folosească canabis, progresul lor a încetinit semnificativ, în timp ce la colegii lor a continuat să se îmbunătățească”, au explicat autorii cercetării, într-un comunicat al universității americane.

„Adolescența este o perioadă critică pentru dezvoltarea creierului, iar ceea ce vedem este că adolescenții care încep să folosească canabis nu se dezvoltă în același ritm precum colegii lor. Aceste diferențe pot părea mici la început, dar se pot aduna în moduri care afectează învățarea, memoria și funcționarea de zi cu zi”, a spus Natasha Wade, profesoară de psihiatrie la Facultatea de Medicină UC San Diego și autoarea principală a studiului.

THC-ul, vinovat de modificările cognitive

Studiul a analizat, de asemenea, cu atenție diferitele componente ale canabisului. Într-un grup mai mic de participanți, adolescenții cu dovezi de expunere la THC au prezentat o memorie mai slabă pe termen lung decât cei care nu au folosit drogul. Pe de altă parte, adolescenții cu dovezi de expunere la canabidiol (CBD) nu au prezentat același tipar, deși acel grup a fost mic.

„Aceste rezultate indică THC-ul ca un posibil factor care determină schimbările pe care le vedem”, a spus Wade. „De asemenea, evidențiază cât de complicate pot fi produsele din canabis, mai ales că unele produse etichetate ca CBD pot conține totuși THC”.

Cu toate că diferențele observate în studiu au fost relativ modeste, cercetătorii consideră că acestea ar putea conta chiar pe termen lung.

În adolescență, creierul se dezvoltă rapid și chiar și schimbări mici de memorie, atenție sau viteză de gândire pot afecta performanța școlară și viața de zi cu zi. Echipa a precizat că va continua să urmărească participanții până la maturitate pentru a înțelege mai bine efectele pe termen lung ale consumului de canabis, inclusiv modul în care momentul și frecvența consumului pot influența dezvoltarea creierului.

„Pe măsură ce canabisul devine tot mai răspândit, este important ca familiile și adolescenții să înțeleagă cum poate afecta creierul aflat în dezvoltare”, a subliniat Wade.