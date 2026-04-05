Copiii nu aduc fericirea pe termen lung? Studiu surprinzător despre viața de părinte

Cercetătorii au descoperit că a deveni părinte nu aduce o creștere semnificativă a emoțiilor pozitive. Nivelurile de fericire și satisfacție de viață sunt, în mare parte, similare între persoanele cu copii și cele fără.

Studiul, publicat în revista „Evolutionary Psychology”, arată că diferențele dintre cele două categorii sunt minime. În schimb, apare un alt efect mai puțin discutat: scăderea satisfacției în relația de cuplu, notează Dailymail.co.uk.

Analiza s-a bazat pe datele a peste 5.000 de persoane din 10 țări, inclusiv din Marea Britanie. Aproximativ 38,5% dintre participanți aveau copii.

Aceștia au completat chestionare care au evaluat două tipuri de bunăstare. Prima, cea „hedonică”, ține de emoțiile zilnice, precum fericirea, tristețea sau singurătatea. A doua, „eudaimonică”, se referă la sentimentul de sens și scop în viață.

Rezultatele au arătat că părinții nu sunt mai fericiți decât cei fără copii, iar nivelul general de satisfacție este aproape identic.

Cercetătorii spun că legătura pozitivă dintre copii și fericire, observată în unele studii mai vechi, ar putea avea o altă explicație: statutul relațional. Persoanele aflate într-o relație sunt, în general, mai echilibrate emoțional și, totodată, mai predispuse să aibă copii.

Deși nivelul general de fericire nu crește, există unele nuanțe. Femeile cu copii au raportat un ușor sentiment mai puternic de „scop în viață”, însă diferența nu este mare.

În schimb, satisfacția în relația de cuplu tinde să scadă după apariția copiilor. Specialiștii explică acest lucru prin presiunea financiară, lipsa timpului și stresul asociat creșterii unui copil.

„Parenthood exercită două influențe opuse asupra cuplului: una pozitivă, legată de apropiere și cooperare, și una negativă, cauzată de stres și responsabilități”, arată autorii studiului.

Cercetătorii nu spun că viața de părinte nu aduce bucurii. Din contră, momentele importante, precum reușitele copiilor, pot genera emoții intense.

Problema este că aceste stări sunt de scurtă durată și nu duc la o creștere constantă a nivelului general de fericire.

Concluzia studiului este clară: a avea copii poate aduce satisfacții importante, dar nu garantează o stare permanentă de bine.

Pentru cei care își doresc copii, mesajul specialiștilor este unul realist. Viața de părinte vine cu multe recompense, dar și cu provocări, iar așteptările legate de fericire ar trebui calibrate corect.

(sursa: Mediafax)