Crima care a șocat Italia. Drama româncei care și-a ucis fiica de 13 ani iar apoi s-a sinucis

Mihaela avea 40 de ani și locuia într-un apartament din cartierul Parella, Torino. Ea și-a omorât fata de 13 ani prin strangulare iar apoi și-a pus capăt zilelor. Descoperirea a fost făcută de fiica cea mare a acesteia, în vârstă de 19 ani, care a anunțat poliția.

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Drama prin care trecea Mihaela

Se pare însă că femeia a lăsat un bilet de adio dar și codurile de acces ale telefonului.

„Ceva trebuie să existe în acel telefon. Cerem doar să iasă adevărul la iveală. Sora noastră era victima unei relații toxice care a devastat-o psihic", a povfestit fratele Mihaelei, citat de presa din Italia, potrivit spynews.ro.

Rudetele femeii spun că aceasta era tot mai afectată de plecarea la muncă în Elveția a soțului ei. Acesta a încetat să mai trimită bani acasă și ar fi anunțat-o că nu se mai întoarce în Italia. Apoi i-a fi trimis o poză Mihaelei în care apărea alături de o altă femeie și i-a spus să îl lase în pace.

„Din acel moment, sora noastră a pierdut contactul cu realitatea. Își bătea joc de ea, o manipula în funcție de propriile interese. O amenința că nu îi va mai da bani, că nu o va ajuta cu fiicele și că îi va lua copilul. Îi atribuia întreaga vină pentru destrămarea căsniciei", povestesc rudele femeii.

Tentative anterioare de sinucidere

De asemenea, Mihaela se pare că a mai încercat să se sinucidă. În luna martie 2026, a vrut să se spânzure iar după câteva săptămâni a luat mai multe medicamente. Familia a vrut să o interneze dar nu a reușit.

„Ni s-a răspuns că internarea nu este posibilă fără consimțământul ei și că nu părea agresivă. A fost trimisă acasă. Am cerut ajutor și centrului de sănătate mintală, dar nu existau programări disponibile înainte de luna septembrie", povestesc fratele și sora Mihaelei.

Anchetatorii italieni cercetează circumstanțele producerii crimei.



