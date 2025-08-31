Delta Dunării, în colaps ecologic. Lucrările de dragare în partea ucraineană afectează grav ecosistemul

Delta Dunării traversează cea mai severă criză ecologică din ultimii 20 de ani, pe fondul secetei prelungite și al debitului extrem de scăzut al Dunării, potrivit Gândul.ro.

În ultimele săptămâni, nivelul fluviului a coborât la 2.150 m³/s, aproape jumătate din media multianuală, ceea ce a dus la secarea unor canale și lacuri, imposibilitatea navigației pentru localnici și turiști și la moartea a mii de pești.

În Rezervația Biosferei Delta Dunării, ecosistemul este grav dezechilibrat: păsările migratoare rămân fără hrană, peștii se concentrează în puținele ochiuri de apă rămase, devenind vulnerabili atât pentru pescari, cât și pentru prădători naturali.

Lucrări de dragare în Ucraina, un pericol

Lacul Razelm, care avea odinioară o adâncime de 3 metri, a ajuns în unele zone la doar câțiva centimetri, iar ghiolurile Ceamurlia, Baia și Zmeica sunt secate până la 60%.

Virgil Munteanu, fost guvernator al Deltei Dunării, avertizează că situația actuală este comparabilă cu cea din 2003, când debitul Dunării a atins minime istorice: „Delta nu mai are apă. Singura soluție este reconstrucția ecologică a sistemului lagunar Razelm-Sinoe, prin reconectarea cu Marea Neagră.”

Problema este amplificată de lucrările de dragare realizate în ultimii ani de partea ucraineană pe Brațele Chilia și Bâstroe, care au deviat o parte importantă din debitul Dunării.

Virgil Munteanu acuză autoritățile române, în special Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), că nu au comandat un studiu științific privind impactul acestor lucrări asupra ecosistemului.

În lipsa unor măsuri urgente, Delta Dunării riscă să se confrunte cu un colaps ecologic cu efecte ireversibile asupra biodiversității și comunităților locale.