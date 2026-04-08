Dezvăluiri cutremurătoare ale menajerei medicului Cristian Staicu. Femeia a povestit cum a făcut crima

Femeia, în vârstă de 39 de ani, este acuzată de omor, distrugere și furt calificat, după ce a recunoscut că l-a atacat pe bărbat cu două cuțite și i-a provocat răni multiple. Ulterior, aceasta i-ar fi furat telefonul și a încercat să distrugă probele prin incendierea apartamentului, părăsind ulterior locul faptei, potrivit dcnews.ro.

Medicul avea 72 de ani și a fost găsit fără viață în bucătăria apartamentului.

Ce spune menajera

Femeia a povestit că, în seara zilei de 31 martie, medicul ar fi devenit agresiv și nu i-ar fi permis să părăsească apartamentul, astfel că ea ar fi încercat să se apere.

Detalii din anchetă

Atacul a venit pe neașteptate și brutal. Primul cuțit s-ar fi rupt iar femeia ar fi folosit un al doilea pentru a continua să-l atace.

"Nu cred că există premeditarea, dar forța cu care a lovit, numărul de lovituri, denotă foarte multă furie acumulată, multe frustrări, multe jigniri probabil", spune criminologul Dan Antonescu.

Din anchetă reiese că între cei doi exista o relație mai apropiată, implicând relații intime, contra cost.

După moartea medicului, femeia ar fi încercat să șteargă urmele folosind alcool pentru a incendia locuința. Camera de supraveghere a surprins-o intrând în bloc, în jurul orei 14:00, și părăsind imobilul după aproximativ șapte ore.

Inițial, anchetatorii au luat în calcul un posibil jaf dar au extins apoi cercetările spre alte posibile cauze și au restrâns cercul de suspecți. Rămâne de stabilit dacă femeia a acționat singură sau a avut un complice.

Cercetările continuă pentru a se reconstrui exact circumstanțele crimei.

Cine era victima

Cristian Staicu era medic anestezist și cunoscut ca un om liniștit, fără conflicte. A lucrat la Spitalul Gomoiu și apoi la Spitalul Lahovari. El se pensionase cu câteva zile înainte de tragedie.

Colegii îl descriu ca fiind pașnic și dedicat meseriei.

"Am făcut zeci de gărzi împreună, dacă nu sute. Este foarte impresionant ce s-a întâmplat, nu ne explicăm nimic, nu a avut niciodată conflicte cu nimeni. Era un om foarte liniştit, foarte paşnic. A spus că nu o să mai facă de gardă în aprilie", a povestit dr. Moica Pop, director al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice Lahovari.