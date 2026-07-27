Escrocheria cu plata parcării care circulă prin SMS. Mulți români pot cădea în capcană

DNSC avertizează, luni, cu privire la tentative de fraudă prin SMS în legătură cu taxe de parcare false. Atacatorii transmit victimelor un mesaj prin care sunt informate că au o presupusă taxă de parcare neachitată. Mesajul include și un link care redirecţionează către o pagină frauduloasă.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) aduce în atenția publicului o nouă tentativă de fraudă prin SMS, de această dată invocând taxe de parcare false.

Mesajul include și un link care redirecţionează către o pagină frauduloasă, unde se solicită date sensibile.

„Atenție la tentativele de fraudă prin sms cu taxe de parcare false! "Contul dumneavoastră de parcare prezintă plăți restante" Potențialele victime primesc un SMS care informează despre o presupusă taxă de parcare neachitată. Aceasta este momeala. Mesajul stabilește de la început emoția - după ce ne prezintă o veste proastă (restanța), ne oferă avantajul de a achita suma restantă fără penalități: «tinand cont de istoricul dumneavoastra de plata, va oferim o ultima oportunitate de a achita suma datorata fara penalitati de intarziere». Mai departe, mesajul afișează un link care redirecționează către o pagină frauduloasă, unde se solicită date sensibile. În realitate, scopul atacatorilor este colectarea datelor personale și financiare ale utilizatorilor, acel site fiind controlat de ei. Introducerea datelor bancare pe aceste pagini poate duce la compromiterea conturilor și la pierderi financiare”, explică DNSC.

Atacatorii profită de latura emoțională a victimelor

Potrivit instituției, atacatorii se folosesc și de latura emoțională a victimelor, subliniind, în mesajul lor, urgenţa demersului şi potenţiale consecinţe negative.

În final, pentru a impacienta și mai tare potențiala victimă, infractorii subliniază urgența demersului și potențiale consecințe negative: „«Atentie: Termenul limita de plata este 28 iulie 2026. Dupa aceasta data, pot fi aplicate taxe suplimentare de cel putin 200 de lei, inclusiv costuri de recuperare si dobanzi, iar situatia poate avea consecinte asupra istoricului dumneavoastra de credit»”, mai spune DNSC.

În context, experţii în securitate cibernetică au emis și câteva recomandări: să nu fie accesate link-uri suspecte primite prin astfel de mesaje, să se acorde atenţie sursei mesajelor şi să se verifice mereu numele de domeniu din link-urile primite, dacă este sau nu un site oficial, să se verifice informaţiile exclusiv pe site-urile oficiale ale instituţiilor, să nu se introducă date personale sau bancare în pagini suspecte şi să se raporteze tentativele de fraudă la 1911 sau prin Platforma Naţională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică.

(sursa: Mediafax)