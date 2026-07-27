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Avertizare meteo imediată de Cod PORTOCALIU. Vijelii, grindină și ploi torențiale. Iată lista localităților afectate

de Vali Deaconescu Publicat la 27 Iul 2026 15:44 Modificat la 27 Iul 2026 16:14
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Avertizare meteo imediată de Cod PORTOCALIU. Vijelii, grindină și ploi torențiale. Iată lista localităților afectate
Hepta/ Averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, noi avertismente de cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe județe.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 27-07-2026 ora 16:10 până la : 27-07-2026 ora 16:50

In zona : Județul Satu Mare: Carei, Tășnad, Sanislău, Pișcolt, Andrid, Căuaș, Santău, Cehal, Tiream, Petrești, Pir, Ciumești, Săuca;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...70 km/h ).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 27-07-2026 ora 16:07 până la : 27-07-2026 ora 16:45

In zona : Județul Cluj: Gherla, Apahida, Frata, Bonțida, Iclod, Jucu, Mociu, Sic, Cămărașu, Căianu, Fizeșu Gherlii, Cătina, Țaga, Suatu, Sânmărtin, Dăbâca, Geaca, Pălatca, Buza;
Județul Bistriţa-Năsăud: Chiochiș, Nușeni, Matei, Budești;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie (50...70 km/h ).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 27-07-2026 ora 15:20 până la : 27-07-2026 ora 15:50

In zona : Județul Arad: Săvârșin, Bârzava, Vărădia de Mureș, Birchiș, Bata;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...70 km/h). În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de 15...25 l/mp.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 27-07-2026 ora 15:10 până la : 27-07-2026 ora 15:40

In zona : Județul Cluj: Chinteni, Borșa, Bobâlna, Panticeu, Cornești, Așchileu, Dăbâca, Vultureni, Recea-Cristur;
Județul Sălaj: Bălan, Surduc, Hida, Gârbou, Cristolț, Dragu;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie (50...70 km/h ).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 27-07-2026 ora 15:05 până la : 27-07-2026 ora 15:35

In zona : Județul Bihor: Aușeu;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...70 km/h), vijelie, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 27-07-2026 ora 14:56 până la : 27-07-2026 ora 15:35

In zona : Județul Prahova: Măneciu;
Județul Buzău: Siriu;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 60...70 km/h), grindină de dimensiuni mici (1...3 cm).

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Subiecte în articol: Cod portocaliu ploi torenţiale vijelii Avertizare meteo imediată
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