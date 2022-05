Fenomen: Șoferi care circulă fără asigurare, după scumpirea RCA 

Poliţiştii au prins sute de şoferi fără poliţă RCA. Pe lângă faptul că plătesc amenda, oamenii legii au soluția să-i oblige să încheie și poliţa. Afectaţi de situaţie sunt şi mulţi brokeri de asigurări care, după ce au făcut unor clienţi asigurare pe un an şi i-au lăsat să plătească în mai multe tranşe, s-au trezit că unii nu au mai plătit ratele.

În primele patru luni din acest an, polițiștii rutieri din județul Argeș au prins aproape 200 de șoferi fără asigurări valabile. Sunt mulți, spun oamenii legii, pentru că înainte de scumpire erau sub 300 de cazuri într-un an. Șoferii s-au lovit de un val de scumpiri încă de la începutul anului 2021, când brokerii de asigurări anunțau majorări din cauza unor modificări operate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Apoi a venit falimentul firmei de asigurări City Insurance și așa s-a ajuns la scumpiri și mai mari. „În perioada ianuarie-aprilie, anul acesta, au fost înregistrate 186 de contravenţii la Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. În cursul anului 2021, au fost 418 contravenţii, mai multe faţă de anul 2020 când au fost constatate 283 de contravenţii”, a declarat pentru Jurnalul, Mădălina Epure, ofiţerul de relaţii cu presa al Poliției Argeş.

Și amendă, și poliță

Mulți dintre cei care au circulat cu mașina fără să încheie poliţia de asigurare au crezut că scapă mai ieftin chiar și cu amenda. Socoteala lor nu s-a potrivit cu cea a poliţiştilor. În cele din urmă, au plătit şi amenda, şi asigurarea. „În decembrie îmi expirase asigurarea. M-am dus să fac asigurarea obligatorie şi mă costa 1.200 de lei. Când am văzut cât e de scumpă, am zis că nu o mai fac şi gata! Oricum am plătit asigurare mai bine de zece ani şi nu am avut nici măcar o tamponare ca să am nevoie de asigurare. Într-o zi m-a oprit un poliţist. Mi-a dat amendă 1.000 de lei şi ştiam că pot să plătesc jumătate. Mă şi gândeam că am scăpat mai ieftin! Nici vorbă! Mi-au reţinut talonul şi numerele şi nu am putut să le ridic de la Poliţie decât după ce am încheiat poliţa RCA şi le-am dus-o ca să o vadă. Aşa, în loc de 1.200 de lei am plătit 1.700 de lei”, a povestit Iulian Constantin, unul dintre şoferii păţiţi.

Adio, plata în rate!

Sunt consilieri de asigurări care povestesc că au fost nevoiţi să pună bani din buzunar după ce au încheiat poliţe pe un an, cu plata în rate, mai multor clienţi. După ce s-au văzut cu RCA-ul în mână, unii dintre ei „au uitat” de tranşele următoare. Din această cauză au de suferit și clienţii serioşi care sunt nevoiţi să achite întreaga sumă, după ce asigurătorii şi-au pierdut încrederea.

„Din portofoliul meu de clienţi, mulți încheiau poliţa pe tot anul și alegeau să plătească în tranşe. De exemplu, un client care înainte plătea undeva la 400 de lei acum plăteşte 970 de lei. Fiind client vechi am acceptat să-mi achite în tranşe. A plătit doar prima tranşă şi apoi nu a mai răspuns la telefon, iar eu am fost obligată să pun banii de la mine. Nu este singurul caz. De aceea nu mai ofer plata în rate la nimeni, indiferent că este client vechi sau nou!”, a explicat Adriana Petrescu, consilier vânzări asigurări.

O poliță de asigurare pentru 6 luni este cam cu 100 de lei mai ieftină decât asigurarea pe un an, de aceea șoferii preferă să plătească, în medie, 1.000 de lei pentru 12 luni în loc de 900 de lei pe jumătate de an.

Nu e plafonare, e scăderea comisionului

Majorarea tarifelor la poliţele RCA îi nemulţumeşte şi pe brokeri de asigurări. Chiar dacă încasează mult pentru că preţurile sunt ridicate, profitul a scăzut. Mult aşteptata plafonare este, de fapt, o reducere a comisionului agenţilor de asigurări, spun ei. „Trebuie să muncim pe comision de 1% cu toate că noi din asta trăim. Şi din acest 1% trebuie să plătim impozit, că suntem persoane juridice, să plătim contribuţia de asigurări sociale şi de sănătate. Din ce-mi rămâne trebuie să împart şi cu brokerul. Cu ce mai rămân? Cu nimic!”, spune Marinela Barbu, agent de asigurări.

Criterii care duc la majorarea preţului

Șoferii se plâng că preţurile sunt exagerat de mari. Cei care până anul trecut aveau de plată cu puţin peste 300 de lei, acum plătesc şi de trei ori mai mult. Explicaţia specialiştilor este că la calcul se ţine cont de mai multe criterii. „Depinde mult de vârsta asiguratului, dar şi de cât timp are el maşina în proprietate. Poţi să ai permis de 20 de ani şi maşină în proprietatea ta de 2 ani. Plăteşti în funcţie de anul din care ai devenit proprietarul vehiculului. Contează şi cine conduce maşina. Dacă e mai tânăr şi abia a luat permisul, e mai scumpă poliţa. De asemenea, e mai scumpă şi la persoanele care au peste 65 de ani”, ne-a explicat Marinela Barbu.

Ministerul Finanțelor a propus plafonarea tarifelor RCA timp de șase luni. Proiectul de hotărâre nu a primit încă avizul final din partea Consiliului Economic şi Social.

„Mi-au reţinut talonul de înmatriculare şi numerele şi nu am putut să le ridic de la Poliţie decât după ce am încheiat poliţa RCA şi le-am dus-o să o vadă”

Iulian Constantin, şofer