Jumătate dintre românii care lucrează în străinătate nu vin acasă, la copii, de Paște

Este vorba de 45% dintre părinții români care lucrează peste graniță și care nu vor petrece sărbătorile pascale în țară, alături de copiii lor, cei mai mulți din cauza banilor.

Doar 38% dintre ei spun că vor veni acasă pentru Paște.

Sunt datele unei anchete realizate de Salvați Copiii România, în rândul beneficiarilor programului dedicat copiilor cu părinții plecați din țară.

Părinții din eșantionul inclus în ultimul studiu al organizației sunt plecați din țară în medie de șase ani, atât mamele, cât și tații. Mai mult de jumătate dintre părinții cu copii în țară lipsesc o treime din copilăria acestora, în special în perioada vârstei educației primare mici și a preadolescenței.

Cercetarea sociologică realizată de Salvați Copiii România în a doua jumătate a anului 2025 mai arată că 13% dintre tații care lucrează în străinătate și 24% dintre mame sunt unici întreținători ai familiei.

72% dintre tații plecați își lasă copii în grija partenerei de viață, de cele mai multe ori mama copiilor. Prin comparație, doar 37% dintre femei își lasă copiii în grija partenerului de viață, majoritatea (62%) lăsându-și copiii în grija bunicilor. De asemenea femeile se bazează pe rude într-o proporție de două ori mai mare decât bărbații: 14% în cazul femeilor, respectiv 6% în cazul bărbaților.

Principalele motive pentru care pleacă la muncă în străinătate sunt salariile mici comparativ cu nevoile și proiectele de viață ale familiei. Singura diferență semnificativă între femei și bărbați este ponderea dublă în rândul femeilor (10% vs. 5% în rândul bărbaților) a acelor care declară că nu și-au găsit loc de muncă în România, ceea ce evidențiază nevoia de locuri de muncă pentru femeile cu educație medie și elementară.

Organizația Salvați Copiii România a anunțat extinderea programului de suport pentru copiii rămași singuri acasă, program care a oferit sprijin pentru 30.000 de copii şi adulţi.

Astfel, copiii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate împreună cu părinţii lor şi persoanele în grija cărora au rămas din șase judeţe - Suceava, Iași, Vaslui, Mureș, Hunedoara și Dâmbovița - vor fi integrați în programe de sprijin psiho-socio-educațional.

Totodată, în cadrul acestui program este continuată şi campania de conștientizare a importanței timpului de calitate părinte-copil, sub egida mesajului „Împreună totul este mai bine!”.

Conform studiului realizat de Salvați Copiii în a doua parte a anului 2025, în rândul părinților care lucrează în străinătate în șapte țări europene – Italia, Germania, Spania, Marea Britanie, Franța, Austria și Belgia – și ai căror copii cu vârste între 0 și 17 ani sunt în România, chiar dacă majoritatea copiilor comunică zilnic cu părinții lor, 17% dintre copii vorbesc cu părinții o dată la două-trei zile sau chiar mai rar.

Studiul evidențiază că 24% dintre părinți consideră că relația cu copilul lor s-a răcit foarte mult de la plecarea în străinătate, iar timpul petrecut împreună este perceput drept principala lipsă resimțită de copii (59% dintre părinți). În aproape jumătate dintre cazuri, părinții observă că copiii lor sunt retrași (49%), temători (46%) sau indiferenți (43%), iar 21% dintre copii manifestă agresivitate. În 19% din situații, copiii prezintă simultan toate aceste comportamente negative.

În ciuda acestor semne de distanțare emoțională, doar 9% dintre părinți raportează că copilul a beneficiat de suportul unui psiholog de la plecarea lor în străinătate.

Majoritatea părinților cu copii în școală (59%) declară că nu sunt în contact direct cu școala copiilor lor. Contactul este mai frecvent în cazul mamelor plecate (65%) decât al taților (22%) și crește odată cu vârsta copilului: de la 35% pentru copiii de ciclu primar, la 48% în gimnaziu și 50% în liceu.

Datele colectate arată și profilul respondenților: 51% au studii liceale, 32% au maxim 10 clase, iar 18% studii universitare; 58% sunt tați și 42% mame; 37% provin din mediul urban și 63% din mediul rural.

Pentru a sprijini părinții în menținerea legăturii emoționale cu copiii, Salvați Copiii va continua campania de conștientizare a importanței comunicării și a timpului de calitate petrecut împreună, începând cu perioada sărbătorilor de Paște.

Părinții și aparținătorii vor fi îndrumați către activități de conectare specifice, fie de la distanță, fie directe, inspirate din materialele campaniei. În plus, peste 40 de școli partenere vor stimula realizarea unor astfel de activități, contribuind la întărirea relației dintre copii și părinți chiar și pe perioada în care aceștia sunt plecați în străinătate.

Reprezentanții organizației arată că amploarea fenomenului copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate a făcut necesară dezvoltarea unei rețele de servicii specializate destinate acestor copii. Organizația Salvați Copiii a creat astfel de servicii, adresate atât copiilor, cât și părinților lor și persoanelor în grija cărora au rămas copiii, începând cu anul 2010.

În centrele de zi destinate acestor copii, echipele interdisciplinare formate din psihologi, asistenţi sociali şi cadre didactice oferă servicii de consiliere psihologică şi socială, activităţi de suport şcolar şi activităţi de socializare pentru copii, precum şi activităţi de educaţie parentală, consiliere socială şi îndrumare juridică pentru adulţi.

Programul este derulat în prezent în Bucureşti şi 12 judeţe: Argeş, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Dolj, Hunedoara, Iaşi, Mureş, Neamţ, Suceava, Tulcea, Vaslui și Vrancea.

(sursa: Mediafax)