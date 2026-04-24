La solicitarea FACIAS, Ministerul Sănătății verifică legalitatea anchetei efectuată de DSP Mehedinți în cazul nou-născutului decedat la Baia de Aramă

Ca urmare a demersurilor FACIAS, Ministerul Sănătății a comunicat că va dispune un control pentru a analiza atât legalitatea, cât și modul în care DSP Mehedinți a efectuat ancheta administrativă în acest caz.

În cadrul investigației proprii, FACIAS a solicitat documentele de la mai multe autorități publice și concluziile anchetei realizate de DSP Mehedinți. Din analiza datelor reiese că, în noaptea de 13 spre 14 ianuarie 2025, linia de gardă pentru obstetrică-ginecologie a fost asigurată de un medic chirurg, și nu de un medic specialist obstetrică-ginecologie, contrar prevederilor legale. Cu toate acestea, DSP Mehedinți a susținut că specialitățile neacoperite pot fi suplinite prin specialități înrudite și a concluzionat că nu se impune aplicarea unor sancțiuni.

Această interpretare contravine legislației în vigoare. Ordinul nr. 870/2004 prevede explicit că garda în specialitatea obstetrică-ginecologie trebuie asigurată exclusiv de medici cu această specialitate. De asemenea, invocarea Ordinului nr. 546/4.260/2004 privind specialitățile înrudite nu poate justifica exercitarea atribuțiilor unei alte specialități în absența competenței legale. Totodată, potrivit Ordinului nr. 323/2011, spitalele de nivel IV au obligația de a asigura continuitatea asistenței medicale prin medici de specialitate, inclusiv în obstetrică-ginecologie.

Cu toate acestea, DSP Mehedinți a concluzionat că nu are motive de control și nu a sancționat nici spitalul, nici personalul medical. Aceste aspecte au generat suspiciuni privind o posibilă mușamalizare a cazului, menită să evite asumarea răspunderii de către cadrele medicale.

Toate aceste inadvertențe și justificări care contravin normelor medicale și care ridică suspiciuni cu privire la corectitudinea anchetei desfășurate de DSP Mehedinți, au fost comunicate Ministerului Sănătății de către FACIAS.

În noaptea de 13 spre 14 ianuarie 2025, o tânără cu sarcină monitorizată și fără riscuri cunoscute, s-a prezentat la Spitalul Orășenesc Baia de Aramă în travaliu avansat. În jurul orei 05:00, starea acesteia s-a agravat, însă transferul către o unitate medicală superioară a fost refuzat.

Familiei i s-a comunicat că intervenția cezariană va avea loc doar după sosirea medicului ginecolog, chemat din Craiova. Până la sosirea acestuia, în jurul orei 09:00, pacienta a născut pe cale naturală, iar nou-născutul a decedat la aproximativ 20 de minute după naștere.

FACIAS a sesizat organele de urmărire penală, dosarul fiind în prezent înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. FACIAS va monitoriza evoluția anchetei penale, precum și rezultatele controlului dispus de Ministerul Sănătății.

FACIAS, împreună cu asociațiile de pacienți din România, solicită Ministerului Sănătății să inițieze de urgență un proiect de modificare a procedurii de soluționare a plângerilor de malpraxis, pentru ca pacienții și familiile lor să aibă acces la o procedură clară, accesibilă și eficientă, iar responsabilitatea medicală să nu mai fie blocată în birocrație și procese interminabile.