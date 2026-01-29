Mărturisirile unui criminal român în serie: „Nu mă gândeam că voi mai ajunge să comit o nouă crimă”

Se află închis la Penitenciarul din Craiova de 13 ani. Avea 14 ani când a omorât un copil. Doi ani mai târziu, la 16 ani, a comis a doua crimă.
Prima crimă la 14 ani
Mario a ucis un copil când el însuși un copil. Avea doar 14 ani. Atunci nici măcar nu a fost suspectat de crimă, așa că doi ani mai târziu a tâlhărit și a lovit mortal o femeie pe stradă. A lăsat-o căzută la pământ, fără să știe dacă mai este sau nu în viață. A aflat a doua zi că femeia murise.
El a povestit în emisiunea „Condamnații” (2022) cum panica și consumul de droguri l-au împins spre a doua faptă.
„Eu nu am vrut să o ucid pe acea femeie. Nu mă gândeam că voi mai ajunge să comit o nouă crimă. Știam că mă vor aresta pentru tot ceea ce făceam eu (n.red. furt).
Într-o seară, când nu mai aveam bani și începusem deja să consum droguri, m-am dus pe stradă. Știam locul, știam magazinul. Am văzut o femeie. Ea avea magazinul exact lângă școală. Am zis să o tâlhăresc, că este singurul mod în care pot face rost de bani. La mine aveam o bâtă, pe care o țineam ca cineva să nu se ia de mine și să par periculos. O țineam în rucsac. Atunci când femeia a ieșit din magazin, m-am panicat, pentru că era mult mai mare decât mine. Eu eram micuț, aveam numai 16 ani. Știam că nu am forță să o dobor. Eu am lovit-o cu bâta după ce m-a atacat. Eu nu am conștientizat că ea va muri de la acea lovitură. I-am luat geanta și am fugit”, a povestit Marian.
Detalii uluitoare după crimă
După ce a tâlhărit-o pe femeie, Marian s-a întors acasă, părinții neobservând nimic. Când a aflat că femeia a murit, s-a panicat.
„După aceste lucruri, m-am dus acasă. Părinții mei nu știau nimic. Totul durase undeva la o oră, deci insesizabil pentru ei. Ei nu și-au dat seama că dispărusem atâta timp. Era liniștiți. Am tăcut și mi-am văzut de lucrurile mele în continuare, și am așteptat să văd ce se întâmplă a doua zi.
Când am auzit ziua următoare că a murit, m-am panicat. Eram sigur că de data aceasta nu mai scap. M-am dus, am mai făcut niște furtișaguri pe zi și după am stat acasă. Nu am vrut să mai atrag atenția. Devenisem hoțoman, știam cum merg lucrurile. În ziua respectivă, poliția nu a venit la mine. Nu se aștepta nimeni. Ulterior, au început să se audă zvonuri”, a continuat tânărul.
Planuri după eliberare
Întrebat despre viitor, Mario spune că s-a schimbat, va merge acasă și se va angaja.
„O să mă duc acasă, la mama mea. Apoi, voi face serviciul de probațiune. Am fost mentorat de o organizație care să mă ajute ulterior să îmi găsesc un serviciu. Am plâns de multe ori, ca orice om. Nu am nevoie ca cineva să aibă încredere în mine, pentru că nici eu nu am în toată lumea. De când sunt aici (n.red. închisoare), am învățat să am încredere în mine, să mă respect și să am grijă de mine”, a încheiat Mario.