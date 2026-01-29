Mărturisirile unui criminal român în serie: „Nu mă gândeam că voi mai ajunge să comit o nouă crimă”

Se află închis la Penitenciarul din Craiova de 13 ani. Avea 14 ani când a omorât un copil. Doi ani mai târziu, la 16 ani, a comis a doua crimă.

Prima crimă la 14 ani

Mario a ucis un copil când el însuși un copil. Avea doar 14 ani. Atunci nici măcar nu a fost suspectat de crimă, așa că doi ani mai târziu a tâlhărit și a lovit mortal o femeie pe stradă. A lăsat-o căzută la pământ, fără să știe dacă mai este sau nu în viață. A aflat a doua zi că femeia murise.

El a povestit în emisiunea „Condamnații” (2022) cum panica și consumul de droguri l-au împins spre a doua faptă.

„Eu nu am vrut să o ucid pe acea femeie. Nu mă gândeam că voi mai ajunge să comit o nouă crimă. Știam că mă vor aresta pentru tot ceea ce făceam eu (n.red. furt). Într-o seară, când nu mai aveam bani și începusem deja să consum droguri, m-am dus pe stradă. Știam locul, știam magazinul. Am văzut o femeie. Ea avea magazinul exact lângă școală. Am zis să o tâlhăresc, că este singurul mod în care pot face rost de bani. La mine aveam o bâtă, pe care o țineam ca cineva să nu se ia de mine și să par periculos. O țineam în rucsac. Atunci când femeia a ieșit din magazin, m-am panicat, pentru că era mult mai mare decât mine. Eu eram micuț, aveam numai 16 ani. Știam că nu am forță să o dobor. Eu am lovit-o cu bâta după ce m-a atacat. Eu nu am conștientizat că ea va muri de la acea lovitură. I-am luat geanta și am fugit”, a povestit Marian.

Detalii uluitoare după crimă

După ce a tâlhărit-o pe femeie, Marian s-a întors acasă, părinții neobservând nimic. Când a aflat că femeia a murit, s-a panicat.

„După aceste lucruri, m-am dus acasă. Părinții mei nu știau nimic. Totul durase undeva la o oră, deci insesizabil pentru ei. Ei nu și-au dat seama că dispărusem atâta timp. Era liniștiți. Am tăcut și mi-am văzut de lucrurile mele în continuare, și am așteptat să văd ce se întâmplă a doua zi. Când am auzit ziua următoare că a murit, m-am panicat. Eram sigur că de data aceasta nu mai scap. M-am dus, am mai făcut niște furtișaguri pe zi și după am stat acasă. Nu am vrut să mai atrag atenția. Devenisem hoțoman, știam cum merg lucrurile. În ziua respectivă, poliția nu a venit la mine. Nu se aștepta nimeni. Ulterior, au început să se audă zvonuri”, a continuat tânărul.

Planuri după eliberare

Întrebat despre viitor, Mario spune că s-a schimbat, va merge acasă și se va angaja.