Alertă maximă! Tânăr din Timiș anchetat după ce a cerut bani pentru ASASINAREA lui Nicușor Dan. Poliția a intervenit de urgență

Tânăr anchetat după ce a cerut bani pentru asasinarea lui Nicușor Dan. Serviciile au intrat în alertă maximă

Un caz șocant zguduie spațiul public din România: un tânăr este cercetat de polițiști după ce a publicat un mesaj în care solicita donații pentru asasinarea președintelui Nicușor Dan. Autoritățile au reacționat rapid, iar serviciile de securitate au activat măsuri suplimentare de protecție.

Poliția s-a autosesizat după o postare alarmantă

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a anunțat declanșarea unei anchete, după apariția unei postări controversate pe rețelele sociale. În mesajul devenit viral, un tânăr susținea că strânge bani pentru a comite un asasinat, afirmând că „fiecare leu contează”.

Polițiștii au reacționat prompt și au deschis verificări din oficiu pentru a stabili gravitatea situației și identitatea persoanei implicate.

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public pe o rețea de socializare, în care un tânăr a postat că ar organiza o strângere de fonduri pentru asasinarea unui demnitar public, vă aducem la cunoștință că polițiștii IPJ Timiș s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Foto paginadetimis.ro

Reacții în lanț și susținere controversată în online

Situația a devenit și mai gravă după ce, în secțiunea de comentarii, mai multe persoane și-ar fi exprimat susținerea față de inițiativa tânărului. Anchetatorii verifică acum autenticitatea contului și contextul în care a fost făcută postarea, pentru a determina dacă este vorba despre o amenințare reală sau o acțiune menită să provoace, potrivit Stiri pe Surse.

Autoritățile subliniază că mesajele care instigă la violență pot constitui infracțiuni grave și sunt tratate cu maximă seriozitate.

Serviciile de protecție, în alertă maximă

După viralizarea mesajului, structurile de securitate, în special Serviciul de Protecție și Pază, au activat protocoalele de siguranță. Dispozitivul de protecție al președintelui a fost suplimentat, inclusiv în ceea ce privește familia acestuia.

Partenera sa, Mirabela Grădinaru, precum și copiii lor, sunt monitorizați îndeaproape, iar numărul agenților de securitate a fost crescut.

Măsuri sporite la aparițiile publice

Surse apropiate anchetei susțin că fiecare persoană care intră în proximitatea lui Nicușor Dan este verificată cu rigurozitate. În cazul evenimentelor publice, măsurile de securitate sunt extinse, incluzând supraveghere aeriană și controale suplimentare.

De asemenea, forțele Ministerul Afacerilor Interne implicate în asigurarea ordinii publice au intensificat verificările pentru a preveni orice posibil incident.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească toate circumstanțele în care a apărut mesajul, urmând să ia măsurile legale necesare.