Mesajul emoționant al unui cadru medical, înainte de Paște. Între suferință și speranță

Dar există și o altă realitate — una mai tăcută, mai puțin vizibilă — trăită în saloanele de spital.

De-a lungul anilor petrecuți la patul pacientului, am învățat că sărbătorile nu au aceeași lumină pentru toți. Pentru cei internați, Paștele vine adesea cu un sentiment profund de tristețe. Dorul de familie, de masa în jurul căreia altădată se strângeau toți, de vocea celor dragi — toate devin mai apăsătoare în aceste zile. În locul bucuriei, apare tăcerea. În locul agitației de acasă, rămâne singurătatea salonului.

Privirea unui pacient în aceste momente spune mai mult decât orice cuvinte. Este o combinație de dor, fragilitate și speranță.

Și totuși, în mijlocul acestei realități, există o punte invizibilă care se construiește — între pacient și echipa medicală.

Pentru că nici noi, cei care îngrijim, nu suntem departe de aceleași trăiri. Și noi lăsăm în urmă mesele în familie, îmbrățișările și liniștea sărbătorilor. Și noi simțim dorul. Dar alegerea profesiei noastre ne învață ceva profund: să transformăm absența în prezență pentru ceilalți.

Am înțeles, în timp, că durerea pacientului nu poate fi întotdeauna vindecată, dar poate fi alinată. Uneori, nu printr-un tratament sau o procedură, ci printr-un gest simplu — o mângâiere, un zâmbet, o urare spusă din suflet.

În aceste zile, „Hristos a înviat!” nu este doar un salut. Este o formă de apropiere. Este o lumină care trece dincolo de suferință. Iar răspunsul — „Adevărat a înviat!” — rostit uneori cu voce tremurată, alteori doar din priviri umede, capătă o profunzime pe care doar aceste momente o pot da.

Este clipa în care granița dintre pacient și cadru medical dispare. Rămân doar oameni. Oameni care împart aceeași emoție, aceeași vulnerabilitate, aceeași nevoie de speranță.

Am învățat că nimic din ceea ce facem nu este lipsit de credință. Fiecare manevră, fiecare îngrijire, fiecare gest poartă în el speranța că binele este posibil. Că există o forță mai mare care ne ghidează și ne dă putere.

Sărbătorile, chiar și între pereții unui spital, nu își pierd sensul. Din contră, devin mai profunde. Creează legături mai sincere, mai sensibile, mai umane.

Iar în acel schimb simplu de cuvinte — „Hristos a înviat!” / „Adevărat a înviat!” — se naște ceva mai mult decât o tradiție.

Se naște o conexiune.

Se naște speranța.

Și, uneori, chiar vindecarea începe de acolo.

Alina Ivanovici -Asistent Sef Unitate -Spitalul Clinic Judetean Ilfov