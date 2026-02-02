x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Social Metoda simplă prin care hoții au spart peste 200.000 de locuințe

Metoda simplă prin care hoții au spart peste 200.000 de locuințe

de Redacția Jurnalul    |    02 Feb 2026   •   15:30
Metoda simplă prin care hoții au spart peste 200.000 de locuințe
Sursa foto: "Tehnica foii albe" a luat amploare în Franța.

Hoții au dezvoltat o nouă metodă prin care au reușit să fure din sute de mii de locuințe.

Aceasta a luat amploare în Franța, unde autoritățile avertizează asupra acestui truc simplu prin care hoții au reușit să intre și să sustragă bani și bunuri din casele oameilor.

Potrivit presei franceze, infractorii introduc parțial o coală de hârtie albă în căsuțele poștale ale locuințelor vizate și revin după două sau trei zile. Dacă hârtia se află în continuare în același loc, aceștia ajung la  concluzia că proprietarii nu sunt acasă și pot acționa fără riscuri.

„Tehnica foii albe”

Metoda a fost denumită „tehnica foii albe”.

Datele poliției franceze arată că aproximativ 218.000 de spargeri au fost comise în 2025 folosind această tehnică.

Autoritățile recunosc amploarea fenomenului și spun că jandarmeria și poliția au intensificat acțiunile comune pentru combaterea acestui tip de infracționalitate.

În acest context, forțele de ordine au emis avertizări publice și au desfășurat campanii de informare în zonele cel mai frecvent vizate de hoți pentru a crește gradul de conștientizare în rândul populației.

Alte metode ale hoților 

Polițiștii atrag atenția că „tehnica foii albe” nu este singura metodă folosită pentru verificarea absenței locatarilor.

Covorașele de la intrare mutate, obiectele lăsate intenționat în fața ușilor sau pietricelele plasate pe praguri sunt alte semne la care locatarii ar trebui să fie atenți, notează observatornews.ro.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: hoti furt locuinte
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri