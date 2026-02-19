Minerii protestează astăzi la București

Potrivit unui comunicat al Federaţiei, printre motivele mitingului de protest se numără încălcarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor din Societatea Complexul Energetic Oltenia SA prin neacordarea voucherelor de vacanţă şi a tichetelor de masă (care se acordă salariaţilor ce lucrează în condiţii grele, periculoase, vătămătoare: voucherele de vacanţă se acordă pentru recuperarea capacităţii de muncă, iar tichetele de masă pentru aportul caloric necesar refacerii capacităţii de muncă pentru activitatea desfăşurată în condiţii grele).



De asemenea, aceştia acuză lipsa protecţiei sociale pentru 2.000 de salariaţi cu CIM (contract individual de muncă) pe perioadă determinată din Societatea Complexul Energetic Oltenia.



O altă problemă menţionată de sindicalişti vizează modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective ca urmare a aplicării programului de decarbonare şi de închidere a minelor în perioada 2019-2032, respectiv stabilirea perioadei de acordare a venitului de completare de până la 48 de luni pentru personalul afectat de închiderea capacităţilor energetice pe bază de cărbune.



Protestatarii mai cer revenirea la condiţiile de pensionare avute anterior datei de 1 septembrie 2024, formalizarea de urgenţă a situaţiei minelor Lupeni şi Lonea care nu pot fi închise din punct de vedere tehnic la termenele stabilite în studiul G.I.G realizat la solicitarea Comisiei Europene şi eliminarea dezechilibrului grav între energia în bandă şi energia sporadică cu efect în creşterea explozivă a preţurilor la energie electrică. În opinia acestora, Guvernul trebuie să decidă scoaterea din exploatare a capacităţilor instalate de energie electrică pe bază de lignit şi huilă doar atunci când vor fi realizate grupurile pe gaz de la Turceni, Işalniţa şi Paroşeni şi a grupurilor nucleare 3 şi 4 de la Cernavodă.



Sindicaliştii mai semnalează şi faptul că SSH Hidroserv este în concurenţă cu firme private care nu au aceleaşi restricţii ca aceasta, fapt ce poate duce la concurenţă incorectă în care firmele private sunt total avantajate, ce ar conduce la eventualul faliment al societăţii, conform legislaţiei.

AGERPRES