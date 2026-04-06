Noutăți despre starea de sănătate  a lui Mircea Lucescu. Medicii de la SUUB continuă tratamentul și iau în calcul o intervenție majoră

Decizie de ultim moment în cazul lui Mircea Lucescu. Medicii anunță ce urmează

Starea lui Mircea Lucescu rămâne atent monitorizată de o echipă complexă de specialiști, iar medicii de la Spitalul Universitar de Urgență București au decis continuarea tratamentului actual. O posibilă intervenție invazivă ar putea fi analizată în perioada imediat următoare.

Decizie importantă după consultarea medicilor și a familiei

Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB) a transmis luni un nou update privind starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, după o întâlnire amplă între echipele medicale implicate și familia marelui antrenor.

La discuții au participat specialiști din cardiologie, ATI, chirurgie cardiacă și hematologie, dar și un medic cardiolog român stabilit în Franța, chemat la solicitarea familiei.

„Pentru moment decizia este că se va continua tratamentul inițiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia. În cursul zilei de mâine (marți - n.r.) starea pacientului va fi reevaluată și se va lua în calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO)”, transmite SUUB.

Posibilă intervenție ECMO, analizată de specialiști

Medicii nu exclud o procedură complexă în perioada următoare, în funcție de evoluția pacientului. Este vorba despre montarea unui sistem ECMO, utilizat în cazuri critice pentru susținerea funcției cardiace și respiratorii.

Decizia finală va fi luată după reevaluarea stării generale a lui Mircea Lucescu, programată pentru marți.

Două infarcturi în ziua în care urma să fie externat

Situația medicală a antrenorului s-a agravat vineri, când a suferit două infarcturi, chiar în ziua în care urma să fie externat, după problemele de sănătate din ultima perioadă.

Cu doar câteva zile înainte, Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a leșinat în cantonamentul echipei naționale, în timpul unei ședințe tehnice, înaintea deplasării spre Slovacia.

Internare și intervenții recente

De la acel incident, selecționerul a fost internat la SUUB, unde a fost monitorizat constant și a primit tratament de specialitate. În cursul săptămânii trecute, medicii i-au montat și un defibrilator, în încercarea de a stabiliza funcțiile cardiace.

Mediafax