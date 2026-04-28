Miting în Piaţa Victoriei, organizat de Confederaţia Meridian împotriva măsurilor guvernamentale

Potrivit organizatorilor, vor fi prezenţi mii de sindicalişti: silvicultori, ceferişti, administraţie, poliţişti, personal contractual, cadre din învăţământ şi sănătate, mineri, siderurgişti, energeticieni, militari în rezervă, pensionari.



Acţiunea are loc de Ziua Mondială pentru Securitate şi Sănătate la Locul de Muncă marcată anual la 28 aprilie la iniţiativa Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi în apropierea Zilei Internaţionale a Muncii - 1 Mai.



Sindicaliştii sunt nemulţumiţi de aşa-numitele "măsuri guvernamentale" de reformă adoptate în ultima perioadă fără dialog social real, "care nu doar că nu au produs rezultatul scontat, dar au afectat grav nivelul de trai, pun în pericol locurile de muncă, afectează grav drepturile lucrătorilor la o salarizare corectă, la o pensionare echitabilă şi la o protecţie socială reală".



Aceştia consideră că măsurile luate în numele redresării bugetului sunt antieuropene, antiromâneşti şi antiumane şi au dus la agravarea crizei economico-financiare şi distrugerea oricărei speranţe de viitor pentru societatea românească.

AGERPRES