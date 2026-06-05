Momente de coșmar pentru femeia lovită de drona din Galați: Cum și-a scos fiul din locuința cuprinsă de flăcări

Incidentul s-a produs în noaptea de 28 spre 29 mai 2026, când o dronă s-a prăbușit peste imobil. Impactul a fost urmat de o explozie și de un incendiu care a afectat un apartament situat la ultimul etaj.

Primele momente după căderea dronei

Femeia spune că, în haosul creat de explozie și de prăbușirea unei părți din tavan, singura ei preocupare a fost să ajungă la băiatul său de 14 ani.

„Ardea holul, era o flamă mare, nu știam cu ce să o asociez, se zguduia. Și am strigat. Am început să strig copilul. Știu că nu m-am auzit în urechi. I-am zis - Ieși afară! Știu că i-am repetat întruna: Ieși afară! Copilul nu venea. Molozul, nu știu cum să vă explic, tavanul, era așa, cu vârf. Nu înțelegeam ce curge, picături de bitum, cred.

Tavanul cred că deja căzuse, pentru că în momentul când eu m-am ridicat, de la zgomot, de la tot ce a fost, am sărit, efectiv, aproape în picioare. Și ardea holul, era o flamă mare, nu știam cu ce să o asociez, se zguduia... era o vibrație mai mare, nu știu, inițial am gândit că e cutremur, cutremur. Și zic, dar... de ce flamă? De ce arde holul?”, a spus femeia pentru Digi24.

Cum a fost salvat băiatul

Aceasta spune că fiul său era speriat și înu putea să înainteze. În pofida pericolului, aceasta a reușit să ajungă la el și să îl conducă spre ieșire.

„În urechi nu mă auzeam bine, ca și cum... nici nu mă trezisem bine, încercam să strig, însă nu aveam voce. Am strigat până copilul mi-a răspuns. I-am zis - Ieși afară!. Știu că i-am repetat - Ieși afară!

Îmi aduc aminte clar că am tras de ușă și nu s-a deschis, nu știu cum a intrat cheia atunci, dar a intrat. Și știu că era blocată de moloz. Atunci m-am speriat un pic. Am zis: ce fac, dacă nu deschid ușa? Am tras de ea până s-a deschis. Copilul nu venea. Molozul, nu știu cum să vă explic, tavanul, era așa, cu vârf! Și nu am putat să trec peste el. Am mers pe lângă, pentru că curgea.

Deci, ce vedeți aici, pe mâna mea, sunt, cred, după m-am gândit, nu atunci, nu înțelegeam ce curge, picături de bitum, cred. Așa zic eu, pentru că și în păr, pe partea asta, eu le-am smuls, cât am stat aici, în spital, le-am smuls. Aveam așa, pe el. Pe lângă perete, pentru că copilul nu ieșea, spunea: nu pot, nu pot, nu pot! Și am zis: mă, trebuie să trec. Efectiv, l-am împins! Deci, l-am împins. El spunea că arde. Arde, ieși afară că nu... Și l-am împins, tot pe lângă perete, până l-am scos pe hol”, a povestit femeia.

În timpul evacuării, femeia a suferit răni provocate de materialele fierbinți desprinse din plafon și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cine va suporta costurile reparațiilor?

Apartamntul a fost deteriorat în urma căderii dronei, iar autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.

Între timp, compania de asigurări Generali România a anunțat că evaluează situația și colaborează cu autoritățile pentru evaluarea pagubelor.

„Vom efectua toate evaluările necesare cu responsabilitate, transparenţă şi rapiditate maxime şi vom comunica actualizări ulterioare în conformitate cu cadrul legal şi contractual aplicabil””, au transmis reprezentanții societății.

Deocamdată nu s-a stabilit cine va suporta costurile daunelor produse în urma incidentului, evaluările fiind încă în desfășurare.