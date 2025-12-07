Moș Nicolae a ajuns la polițistul care a supraviețuit miraculos după ce a fost tăiat cu sabia

În urmă cu 8 ani, în data de 5 decembrie 2017, polițistul din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale IPJ Suceava suferea leziuni grave, fiind atacat cu o sabie în timpul unor percheziții domiciliare.

Întreaga practică medicală indica posibilități minore de supraviețuire și un deznodământ fatal.

După ani și ani, o scrisoare emoționantă a arătat tuturor pilde de viață, de credință și confirmare a unor valori supreme.

„Într-o ceainărie din Rădăuți care a fraternizat cu problemele tinerilor defavorizați, fostul polițist Ciprian Sfichi din cadrul IPJ Suceava – Serviciul Acțiuni Speciale a redactat o scrisoare de suflet, pe care a postat-o timid în urna specială. A vrut doar să fie un exemplu de putere și stăruință în valori pentru cei tineri, a vrut să arate că forța divină și puterea umană pot dăinui împreună și pot crea și modela destine”, transmite, duminică, Poliția Suceava.

Oameni de bine, precum familia Parasca, au preluat scrisoarea fostului polițis, au luat legătura cu foștii colegi ai lui Ciprian și, într-un final, cu toții au activat magia lui Moș Nicolae, chiar în ziua Sfintei Sărbători.

Foștii colegi din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale și conducerea IPJ Suceava au fost alături de Ciprian Sfichi, în cadrul unui moment emoționant, în fața a peste o sută de tineri și părinți care au realizat că provocările vieții trebuie abordate cu demnitate, speranță și credință.

Peste 100 de oameni au participat la acest eveniment deosebit organizat în Rădăuți sub coordonarea Elenei și a lui Dumitru Parasca.

În decembrie 2017, Alexandru Huţuleac l-a atacat cu o sabie pe poliţistul Ciprian Sfichi, care a intrat în casa interlopului în timpul unei percheziţii făcute de DIICOT. Lovit cu sabia în cap, Ciprian Sfichi a avut nevoie de peste 100 de zile de îngrijire medicală pentru rana severă. A rămas, apoi, cu sechele pe viaţă din cauza rănilor suferite.

În 22 august 2025, Poliţia Română l-a adus în ţară interlopul Alexandru Huțuleac, în vârstă de 37 de ani, din Suceava, urmărit din categoria Most Wanted. La sosirea în ţară el a spus că este nevinovat. Interlopul era dat în urmărire generală, după ce Curtea de Apel Suceava l-a condamnat la 12 ani de închisoare pentru tentativă de omor sub formă de ultraj, dar şi pentru trafic de persoane.

(sursa: Mediafax)