Operațiunea LUDUS V: A început Luna Cadourilor. Atenție la jucăriile contrafăcute!

Odată cu începerea sezonul sărbătorilor și al cadourilor, un raport publicat de Europol privind distribuția și pericolele jucăriilor contrafăcute în UE, intitulat „Înșelăm lumea jucăriilor”, arată că rețelele criminale rămân extrem de active și experte în contrafacerea jucăriilor. Jucăriile contrafăcute otrăvesc, asurzesc și rănesc copiii din întreaga Europă, provocând în același timp pierderi majore economiei UE. O acțiune coordonată de Europol în 26 de țări UE, și având Franța, Spania și România drept colideri, a condus la identificarea a 8,2 milioane de pachete de jucării contrafăcute și dăunătoare. Cu o piață globală a jucăriilor evaluată de până la 300 de miliarde de euro anual, aceasta rămâne a doua cea mai mare industrie contrafăcută la nivel global după cea a țigărilor. Nici România nu este ocolită de jucăriile contrafăcute, iar autoritățile sunt depășite de amploarea fenomenului, cum de altfel sunt depășite și autoritățile din celelalte state UE, a declarat pentru cotidianul Jurnalul Sorin Mierlea, președintele asociației naționale de protecție a consumatorilor InfoCons.

Infracțiunile legate de proprietatea intelectuală și, în special contrafacerea jucăriilor - generează pierderi financiare enorme pentru companiile legitime, subminează credibilitatea mărcii și pun în pericol dezvoltarea economică și mediul. Cel mai îngrijorător este faptul că jucăriile contrafăcute expun copiii și alți consumatori la riscuri grave pentru sănătate și siguranță. Efortul anual de combatere a acestui fenomen criminal poartă numele de cod Operațiunea LUDUS (din cuvântul latinesc pentru „jucărie”). Deoarece vânzările de produse contrafăcute cresc semnificativ în preajma sărbătorilor, aceste acțiuni coordonate de aplicare a legii au loc de obicei la sfârșitul anului.

Rezultatele Operațiunii LUDUS V

Anul acesta a avut loc operațiunea Operațiunile LUDUS V care, pe lângă retragerea de pe piață a 8,2 milioane de pachete cu jucării în valoare de 8,7 milioane de euro, a dus la arestarea a 96 de persoane și raportarea la autoritățile sanitar-veterinare a altor 194. De menționat că operațiunea de anul trecut, LUDUS IV, a dus la confiscarea a 8,4 milioane de pachete de jucării, însă cu o valoare mult mai mare, de 28,1 milioane de euro.

Conform raportului publicat de Europol, sectorul jucăriilor are cea mai mare pierdere medie de vânzări din cauza bunurilor contrafăcute din UE. Cu o valoare estimată de 8,7% din vânzările totale, aceasta reprezintă pierderi de vânzări de aproximativ un miliard de euro și cu 3.600 de persoane mai puțin angajate în industrie. În plus, evaziunea fiscală legată de acest domeniu al criminalității afectează semnificativ economia UE.

Riscurile la care sunt expuși copiii

Jucăriile contrafăcute confiscate au fost importate, în principal, prin rute maritime regulate. Anchetatorii au stabilit că principalele nereguli au fost încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, prezența substanțelor periculoase și absența marcajului CE sau a certificatelor de conformitate UE. Eludând complet regulile stricte ale UE privind produsele destinate copiilor, aceste jucării contrafăcute pot provoca asfixiere, sufocare, înec, tăieturi sau arsuri și pot expune copiii la substanțe chimice. Unele prezintă pericole de sufocare și pot fi ingerate, în timp ce altele pot afecta auzul sau vederea copiilor. În cadrul Uniunii Europene, standarde stricte de reglementare guvernează proiectarea, producția și vânzarea de jucării și jocuri. Actorii infracționali implicați în jucării contrafăcute eludează aceste criterii, care sunt concepute pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, în special a copiilor. Calitatea slabă a construcției și utilizarea materialelor toxice de calitate inferioară pot provoca răni grave și chiar letale copiilor care se joacă cu jucării contrafăcute.

Acest lucru este deosebit de îngrijorător în cazul jucăriilor contrafăcute destinate utilizării gurii de către bebeluși, deoarece sugarii sunt expuși direct la aceste substanțe. Alte pericole provin din jucăriile electronice ale căror niveluri de sunet pot depăși limitele legale de decibeli, provocând pierderi ireversibile ale auzului. Multe jucării se bazează, de asemenea, pe componente electrice și alte materiale combustibile, cum ar fi bateriile, care pot să nu fie conforme cu reglementările relevante.

S-au înmulțit alertele europene în ultima lună

Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, s-a înmulțit și numărul alertelor transmise prin rețeaua europeană. „În primul rând, pericolul cel mai mare vine din zona aceasta a jucăriilor neconforme, periculoase, identificate de autorități, notificate în sistemele de alertă europeană, dar care, din păcate, în diferite platforme online, în diferite magazine, mai ales în zona de Europei de Est, deci și la noi în țară, se regăsesc din belșug. Iar faptul că în ultimele 30 de zile au fost peste 1.000 de alerte de produse neconforme din zona aceasta a jucăriilor, posibile cadouri de Moș Nicolae sau Moș Crăciun, ne arată că există un pericol foarte mare la adresa copiilor”, ne-a declarat președintele InfoCons, Sorin Mierlea. Piața jucăriilor din România este sub asaltul celor contrafăcute, dar este adevărat că și autoritățile competente sunt mult mai vigilente și au început să facă notificări mai multe, controale mai multe, mai ales în punctele de frontieră, a mai subliniat președintele asociației pentru protecția consumatorilor, dar a atras atenția și că numărul jucăriilor contrafăcute a crescut cu circa 30% la nivelul UE. „Vin milioane de colete în fiecare zi pe teritoriul Uniunii Europene. Este aproape imposibil ca cineva să le poată monitoriza. Ceea ce este însă sigur și bine pentru noi este să cumpărăm din magazinele autorizate, să cumpărăm de pe platformele online care sunt măcar de pe teritoriul Uniunii Europene”, a spus Sorin Mierlea.

„În calitate de părinți, de bunici, de prieteni care vrem să facem o bucurie copiilor, putem să verificăm toate produsele în sistemul de alertă european, prin aplicația gratuită InfoCons, unde avem inclusiv fotografia produsului, alerta respectivă a produsului, țara care a notificat produsul într-o alertă și, nu în ultimul rând, periculozitatea produsului, că e jucărie, o hăinuță de copii, mai ales în această perioadă. Scanăm codul de bare a oricărui produs sau dacă cumpărăm online, verificăm și comparăm fotografia în aplicația gratuită InfoCons. Aplicația InfoCons este disponibilă pentru orice sistem de operare: Android, iOS și Huawei. O putem utiliza oriunde în 33 de limbi. Așa că dacă plecăm la un târg de Sărbători la Budapesta, la Viena sau mai știu eu pe unde în vacanță, chiar dacă cumpărăm din alte țări putem verifica produsele în aplicație gratuită în limba română”.

Sorin Mierlea, președintele InfoCons

