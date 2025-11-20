Patrick Paine, cercetător Harvard Medical School, dezvăluie biblioteca de 4.400 de peptide care ar putea întineri celulele umane la Congresul Internațional de Longevitate

Prezent la primul Congres Internațional de Longevitate organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu International Longevity Alliance, dr. Paine a explicat cum cercetările sale urmăresc identificarea combinațiilor care pot reface structurile interne ale celulelor și inversa efectele îmbătrânirii.

„Lucrăm cu o bază de date uriașă, de peste patru mii de peptide. Scopul este să înțelegem care dintre ele pot activa procesele naturale de regenerare și pot reprograma celulele îmbătrânite”, a spus cercetătorul de la Harvard în timpul prezentării sale.

Peptidele sunt lanțuri scurte de aminoacizi, elemente esențiale ale proteinelor, care acționează ca mesageri între celule. Unele dintre ele pot „pune în mișcare” mecanismele care repară ADN-ul, stimulează producția de colagen sau elimină celulele deteriorate. În studiile de laborator, aceste molecule au arătat potențialul de a reactiva funcții tinere în celulele îmbătrânite, fără a schimba ADN-ul.

Patrick Paine conduce o echipă care explorează modul în care aceste peptide pot fi organizate într-o „bibliotecă vie”, un sistem de analiză și testare automată care evaluează efectele lor la nivel celular. Fiecare moleculă este testată pe modele biologice pentru a vedea dacă reduce inflamația, îmbunătățește comunicarea intercelulară sau reface structurile de susținere din interiorul celulei.

Cercetătorul a explicat și cum funcționează procesul: „Noi nu căutăm doar o singură moleculă-minune. Încercăm să înțelegem combinațiile care produc efectul corect, acela de regenerare fără risc de mutații”.

Echipa sa a creat o platformă capabilă să testeze simultan mii de peptide, măsurând schimbările din interiorul celulelor cu ajutorul inteligenței artificiale. Rezultatele preliminare arată că anumite combinații pot restabili nivelul de energie celulară și pot reduce semnele de uzură asociate vârstei.

Dr. Paine a vorbit și despre conceptul de „secretom tethered”, o nouă metodă care permite controlul secrețiilor celulare, menținându-le „tinere” mai mult timp. Această abordare, spune el, ar putea duce în viitor la terapii regenerative sigure, capabile să repornească mecanismele naturale de reparare ale corpului uman.

„Nu vorbim despre miracole, ci despre biologie aplicată. Celulele au deja în ele tot ce le trebuie ca să se regenereze, trebuie doar să învățăm să le reactivăm în siguranță”, a declarat Patrick Paine.

Prin această cercetare, laboratorul de la Harvard aduce medicina longevității într-o zonă pragmatică, unde biologia moleculară și inteligența artificială se completează pentru a oferi soluții testabile și măsurabile.

Evenimentul de la București a adunat zece experți din cinci țări, SUA, Marea Britanie, Suedia, Israel și Germania, care au prezentat cele mai recente direcții din știința longevității: de la reprogramare celulară și terapii regenerative, până la măsurarea vârstei biologice și prevenția bolilor asociate vârstei.