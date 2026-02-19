Patru frați minori erau obligați de părinți și unchi să cerșească în Capitală

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigații Criminale Sector 4 au făcut, miercuri, două percheziții în București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de exploatarea cerșetoriei.

Oamenii legii s-au sesizat din oficiu încă din 8 decembrie 2025, cu privire la faptul că patru minori, cu vârste cuprinse între 7 și 17 ani, erau determinați de către părinți și rude apropiate să apeleze, în mod repetat, la mila publicului pentru a solicita ajutor material, sumele de bani obținute fiind însușite și utilizate de către adulți.

Cei patru copii, frați, erau scoși la cerșit de părinții lor, de frații tatălui (doi unchi ai copiilor) și un alt bărbat care nu le era rudă.

„Din cercetările efectuate a reieșit că doi dintre suspecți, în calitate de părinți, i-ar fi determinat pe cei patru minori, inclusiv prin amenințări și injurii, să apeleze la mila publicului în mai multe zone intens circulate din Sectorul 5, beneficiind de foloasele patrimoniale obținute de aceștia. De asemenea, alte trei persoane ar fi sprijinit activitatea infracțională, prin transportarea minorilor în zonele respective și supravegherea acestora, pentru a se asigura că rămân în perimetru și obțin anumite sume de bani. Probatoriul administrat în cauză a relevat faptul că activitatea infracțională ar fi fost desfășurată începând cu luna noiembrie 2025”, transmite, joi, Poliția Capitalei.

Patru persoane bănuite de comiterea faptei au fost depistate și duse la audieri, în urma perchezițiilor. Față de acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraților cu propuneri legală.

Activitățile sunt continuate în vederea depistării celei de-a cincea persoane, un unchi. Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigații Criminale Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de exploatarea cerșetoriei.

(sursa: Mediafax)