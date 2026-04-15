Pericolul din piețe. Verdețurile de primăvară și roșiile conțin cantități uriașe de pesticide

Probele, care au inclus leuștean, pătrunjel, mărar și roșii, au fost testate într-un laborator specializat, iar rezultatele au determinat notificarea autorităților competente, potrivit observatornews.ro.

Verdețuri pline de pestidice

Din nouă probe analizate, trei au înregistrat depășiri ale limitelor legale. Cea mai gravă situație a fost identificată la leuștean, unde nivelul unui pesticid a fost de 66 de ori peste limita admisă.

Și în cazul pătrunjelului au fost descoperite valori ridicate, inclusiv concentrații de până la 16 ori peste limita legală, alături de alte substanțe chimice.

Mărarul analizat a prezentat, la rândul său, depășiri, deși mai reduse.

Specialiștii atrag atenția că astfel de produse nu ar trebui să ajungă pe piață și pun în pericol sănătatea consumatorilor.

Practici riscante în agricultură

Experții susțin că una dintre cauzele principale este recoltarea prematură a culturilor, înainte ca substanțele utilizate în tratamente să fie eliminate din plante. În alte cazuri, fermierii ar folosi concentrații mai mari decât cele permise.

„Cocktail” de pesticide în roșii

Analizele efectuate pe roșii nu au indicat depășiri ale limitelor legale pentru fiecare substanță în parte, însă au evidențiat prezența simultană a mai multor pesticide, până la opt într-o singură probă.

Specialiștii avertizează că efectele combinate ale acestor substanțe asupra organismului nu sunt pe deplin cunoscute.

Riscuri pentru sănătate

Substanțele identificate pot avea efecte extrem de grave asupra organismului, inclusiv probleme neurologice, tulburări de dezvoltare la copii, dificultăți de concentrare și un risc crescut de cancer sau infertilitate, avertizează experții.

Controale și sancțiuni

În perioada premergătoare sărbătorilor de Paște, autoritățile au intensificat controalele. Au fost descoperite nereguli inclusiv la salată și spanac, iar sancțiunile aplicate au depășit două milioane de lei. Totodată, aproape două tone de produse neconforme au fost retrase de pe piață.

Specialiștii și consumatorii cer reguli mai stricte și controale mai eficiente, în contextul îngrijorărilor tot mai mari legate de siguranța alimentelor.