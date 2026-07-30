Sextortion sau șantajul nudurilor trimise pe rețele sociale: capcana în care cad tot mai mulți tineri din Generația Z

Trimiterea de fotografii intime prin rețele sociale sau aplicații de mesagerie - uneori chiar către necunoscuți - a devenit un comportament tot mai răspândit în rândul adolescenților și tinerilor adulți. Ce pare, pentru mulți, un gest banal de flirt digital sau o formă de validare socială se poate transforma, în câteva ore, într-o capcană cu consecințe devastatoare - de la șantaj financiar, la traume psihologice de lungă durată.

Cât de răspândit e fenomenul

Cifrele sunt îngrijorătoare. Potrivit unui studiu realizat în 2025 de organizația Thorn, specializată în protecția copiilor online, unul din cinci adolescenți cu vârste între 13 și 20 de ani a experimentat o formă de „sextortion" (șantaj sexual online) - iar unul din șase a fost victimă chiar înainte de a împlini 12 ani. Un studiu separat, realizat de Snap Inc. (compania-mamă a Snapchat) împreună cu WeProtect Global Alliance, pe 6.000 de adolescenți din șase țări, a arătat că 65% dintre tinerii din Generația Z au fost ținta unor tentative de acest tip.

Centrul american NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) a primit, doar în 2025, peste 21,3 milioane de sesizări legate de exploatare a minorilor online - o cifră aflată în creștere constantă de la an la an, alimentată și de apariția materialelor generate cu inteligență artificială.

Cum funcționează capcana

Mecanismul e, de multe ori, similar: o persoană necunoscută stabilește rapid o legătură de încredere cu tânărul - fie prezentându-se drept cineva de aceeași vârstă, fie flatând, fie construind o relație aparent romantică într-un ritm accelerat. Odată ce victima trimite o fotografie sau un videoclip intim, dinamica se schimbă brusc: agresorul cere bani, carduri cadou, mai multe imagini sau alte informații personale, amenințând că va distribui materialul către familie, prieteni sau colegi de școală dacă cererile nu sunt îndeplinite.

Studiul Thorn arată că 81% dintre aceste amenințări se desfășoară exclusiv online, majoritatea prin rețele sociale, aplicații de gaming sau platforme de mesagerie - locuri unde agresorii găsesc, țintesc și amenință tinerii. Jumătate dintre victime primesc mai multe amenințări pe zi, iar un sfert dintre ele raportează între 10 și 19 mesaje amenințătoare zilnic, odată ce șantajul a început.

Consecințele sunt mult mai grave decât par la prima vedere

Impactul psihologic al acestor situații poate fi devastator. Potrivit aceluiași studiu Thorn, unul din șapte tineri afectați de sextortion a ajuns să-și facă rău din cauza abuzului suferit - procent care urcă la aproape 28% în rândul tinerilor LGBTQ+, mai expuși izolării și mai puțin susținuți de o rețea de sprijin în afara mediului online.

Dincolo de impactul emoțional imediat, consecințele se pot extinde mult în timp: imaginile odată distribuite pot ajunge la colegi, profesori, angajatori viitori sau pot circula pe internet ani de zile, afectând reputația, relațiile și chiar oportunitățile profesionale ale victimei, mult după ce evenimentul inițial a trecut.

Un decalaj periculos între ce știu părinții și ce trăiesc, de fapt, copiii

Unul dintre cele mai îngrijorătoare aspecte, evidențiat de cercetarea Snap, ține de necunoașterea situației reale de către părinți: doar unul din cinci părinți crede că adolescentul său a fost, la un moment dat, implicat în trimiterea sau primirea de imagini sexuale online. În realitate, potrivit acelorași date, mai mult de o treime dintre adolescenți recunosc că au fost implicați în astfel de situații - o diferență de 15 puncte procentuale, care arată cât de puțin vizibil rămâne fenomenul pentru adulții din jurul tinerilor.

Ce recomandă specialiștii

Vestea relativ bună: tot mai mulți tineri reacționează, în loc să sufere în tăcere. Potrivit ultimului raport Snap/WeProtect, 85% dintre victimele de sextortion au luat, în cele din urmă, o măsură de protecție - o creștere semnificativă față de anul precedent. Cele mai frecvente reacții au fost cererea de ajutor de la un părinte sau un adult de încredere (70%), raportarea incidentului către platformă sau autorități, blocarea agresorului și actualizarea setărilor de securitate ale contului.

Specialiștii în siguranță digitală pentru minori recomandă câteva măsuri de precauție esențiale:

Setări stricte de confidențialitate pe toate platformele sociale, care blochează posibilitatea ca persoane necunoscute să inițieze conversații.

Discuții deschise și fără judecată între părinți și copii, despre riscurile reale ale trimiterii de imagini intime și despre pericolele conversațiilor cu străini online - conversații care funcționează mult mai bine dacă nu sunt însoțite de rușine sau pedepse, ci de sprijin real.

Reacție imediată la primul semn de șantaj - specialiștii insistă asupra unui principiu esențial: plata cerută de un șantajist nu garantează niciodată oprirea amenințărilor; de multe ori, cererile continuă sau chiar cresc după prima plată.

Raportarea către platformă și autorități, cât mai rapid posibil, în loc de izolare și tăcere - majoritatea rețelelor sociale majore au mecanisme dedicate de raportare pentru astfel de situații, iar autoritățile de aplicare a legii tratează cazurile de sextortion drept infracțiuni serioase.

Un mesaj important pentru orice tânăr aflat în această situație

Dacă tu sau cineva cunoscut trece printr-o situație de acest fel, cel mai important lucru de reținut e că nu ești singurul și nu ești de vină. Cererea de ajutor de la un adult de încredere, un părinte, un profesor sau direct de la autorități rămâne, potrivit tuturor cercetărilor din domeniu, cea mai eficientă cale de a opri șantajul și de a limita daunele - mult mai eficientă decât plata sau tăcerea. Acesta e un subiect sensibil, iar dacă tu sau cineva apropiat vă confruntați cu o astfel de situație sau cu gânduri de auto-vătămare, vă putem ajuta să găsiți resursele și sprijinul potrivit.

Citește și: „Phone anxiety": 90% din Generația Z se teme de telefon, deși stă lipit de el. „Scrie-mi, nu suna"