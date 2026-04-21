Peste 300 de experți se reunesc la Forumul Național de Neurologie 2026. Se lansează inițiativa Rare Neuro Alliance

Desfășurată în perioada 23-24 aprilie, manifestarea va reuni peste 300 de participanți (academicieni, directori ai celor mai importante instituții de sănătate, cercetători științifici de renume internațional etc), oferind totodată un cadru amplu pentru schimbul de experiență și prezentarea celor mai recente progrese științifice.

Evenimentul, organizat de Societatea pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroreabilitării și Societatea de Neurologie din România cu sprijinul Ministerului Sănătății, fiind susținut de World Federation of Neurorehabilitation, European Stroke Organization, Academy for Multidisciplinary Neurotraumatology și European Federation of NeuroRehabilitation Societies, își propune să consolideze dialogul profesional și să faciliteze colaborările interdisciplinare, într-un context medical în continuă evoluție.

Agenda ediției din 2026 include sesiuni dedicate celor mai importante provocări din neurologie, de la managementul accidentului vascular cerebral sau al traumatismelor cranio cerebrale și al bolilor neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson, Scleroza Multiplă), până la inovațiile în neuro-imagistică și terapiile emergente. De asemenea, participanții vor avea acces la workshopuri interactive și prezentări de caz, menite să aducă în prim-plan soluții practice și abordări moderne în practica clinică.

Cea de-a IV-a ediție a Forumului Național de Neurologie, ce se va desfășura la Palatul Patriarhiei Române în perioada 23–24 aprilie 2026, va evidenția tranziția neurologiei românești de la etapa strategică la cea de implementare, punând accent pe soluții concrete dedicate pacienților și eficientizării sistemului sanitar, consolidând în același timp rolul acestei specialități medicale complexe ca domeniu strategic, orientat către inovație, colaborare internațională și politici de sănătate centrate pe pacient.

”Consider că, la patru ani de la lansare, Forumul Național de Neurologie a atins un nivel consolidat de maturitate instituțională și științifică și reflectă astăzi o schimbare esențială de paradigmă: trecerea de la intenții și strategii la implementarea concretă a soluțiilor în beneficiul pacienților, iar dacă ne îndreptăm atenția spre tema principală a acestei ediții – ”terapiile inovative în contextul sustenabilizării sistemului de sănătate” – putem spune că nu este doar una de actualitate, ci reprezintă în esență o necesitate pentru viitorul neurologiei și al medicinei în ansamblu” a declarat Președintele European Federation of NeuroRehabilitation Societies, Prof. Univ. Dr. Dafin Mureșanu.

Acesta a subliniat faptul că ”pornind de la această a patra ediție a Forumului, ne propunem să aducem împreună expertiza științifică, experiența clinică și factorii de decizie, pentru a construi un model funcțional, centrat pe pacient, în care accesul la tratamente moderne să fie echitabil și sustenabil și cred că doar prin colaborare interdisciplinară, deschidere internațională și asumarea responsabilității la nivel național putem transforma aceste idei în realități care să îmbunătățească viața pacienților și performanța sistemului de sănătate și, totodată, inițiative precum lansarea Rare Neuro Alliance România demonstrează angajamentul nostru de a aborda integrat provocările majore din neurologie, în special în domeniul bolilor rare”.

De la strategie la rezultate

Unul dintre mesajele centrale ale ediției din acest an vizează tranziția clară de la planificare la acțiune. Specialiștii vor evidenția progresele realizate în cadrul strategiei naționale de combatere a bolilor cardio și cerebro-vasculare, subliniind atât contribuția comunității academice, cât și rezultatele obținute la nivel instituțional, inclusiv prin intermediul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Totodată, forumul aduce în prim-plan colaborarea interdisciplinară, inclusiv parteneriatele realizate între domeniile neurologie și cardiologie, participarea unor personalități marcante precum Prof. Dr. Dragoș Vinereanu - Șeful Clinicii de cardiologie a Spitalului Universitar de Urgență din București - contribuind la dezvoltarea unor abordări integrate în managementul patologiilor complexe și la consolidarea dialogului între specialități în beneficiul pacientului.

Soluții concrete pentru pacienții cu scleroză multiplă

În centrul dezbaterilor programate în cadrul celor opt ateliere de lucru ale Forumului se află și îmbunătățirea calității vieții pacienților cu Scleroză multiplă, specialiștii urmând să propună o serie de măsuri pragmatice, precum facilitarea accesului la tratamente prin farmaciile cu circuit deschis, pentru terapiile care nu necesită administrare în spital. Această schimbare ar reduce semnificativ povara administrativă pentru cei peste 7.500 de pacienți din România, ar eficientiza activitatea medicală și ar genera economii importante la nivelul sistemului de sănătate.

În paralel, vor fi prezentate date noi privind prevalența și impactul economic al bolii, rezultate dintr-un studiu realizat de Fundația pentru Studiul Nanoneuroștiințelor și Neuroregenerării din România în colaborare cu Societatea de Neurologie din România, subliniind necesitatea unor politici publice fundamentate pe date locale relevante.

Studiul FSNANO privind povara sclerozei multiple

O privire de ansamblu: Un studiu retrospectiv, bazat pe datele pacienților români diagnosticați cu Scleroză Multiplă între 2020 și 2023, evidențiază aspecte ce țin de accesibilitate și traseul pacientului în cadrul sistemului de sănătate.

Timpul necesar diagnosticării: Aproximativ 16,3% dintre pacienți au prezentat simptome cu până la trei ani înainte de stabilirea diagnosticului oficial. Acest interval reprezintă o perioadă în care inițierea mai rapidă a monitorizării medicale ar fi putut aduce beneficii.

Diferențe demografice și geografice: Datele arată că pacienții din mediul rural, precum și persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, necesită de obicei o perioadă mai lungă pentru confirmarea diagnosticului, comparativ cu media generală a populației.

Variabilitatea în funcție de unitatea medicală: Durata etapei de diagnosticare poate fi influențată de tipul instituției la care se prezintă pacientul inițial. Spitalele clinice din București înregistrează un timp median de diagnosticare de 2,6 luni, în timp ce pentru pacienții evaluați inițial în spitale de recuperare, acest interval ajunge la o medie de 13,1 luni.

Locul confirmării bolii: Majoritatea diagnosticelor sunt stabilite în cadrul secțiilor de neurologie ale spitalelor județene de urgență (35%) și în spitalele clinice din București (31%).

Estimarea numărului de pacienți: Deoarece datele actuale includ predominant persoanele asigurate în sistemul public, există probabilitatea ca numărul total al pacienților cu SM să fie mai mare. Experții estimează că, luând în calcul și procentul persoanelor neasigurate (aprox. 15%), numărul ajustat se situează în jurul a 10.000 de pacienți la nivel național.

Oportunități și direcții de îmbunătățire

Susținerea infrastructurii medicale: Este benefică o continuare a eforturilor de facilitare a accesului la medici neurologi și la investigații imagistice esențiale (precum RMN), cu un accent deosebit pe sprijinirea pacienților din zonele rurale.

Dezvoltarea Registrului Național: Continuarea demersurilor pentru consolidarea unui registru național centralizat pentru Scleroza Multiplă este un pas important, care va sprijini o evaluare mai precisă a nevoilor și o planificare eficientă a resurselor și bugetelor.

Optimizarea procedurilor și informare: Reducerea timpului de diagnosticare poate fi sprijinită prin dezvoltarea unor ghiduri clare pentru direcționarea pacienților și prin programe de informare adresate medicilor de familie și celor din departamentele de urgență, pentru identificarea promptă a primelor simptome.

Profesorul Mureșanu a ținut să sublinieze că ”este esențial să accelerăm dezvoltarea infrastructurii medicale, să standardizăm traseul pacientului și să implementăm un registru național funcțional, care să reflecte real dimensiunea bolii în România, pentru că doar printr-o abordare integrată și echitabilă putem asigura un diagnostic mai rapid și un acces adecvat la tratament pentru toți pacienții”.

Boala Parkinson: acces echitabil și optimizarea tratamentelor

Un alt punct major pe agenda forumului îl reprezintă managementul Boala Parkinson, context în care discuțiile vor viza optimizarea protocoalelor terapeutice, simplificarea traseului pacientului și asigurarea unui acces echitabil la terapii asistate de dispozitiv ( tratamente avansate utilizate atunci când medicamentele orale nu mai sunt eficiente). De asemenea, va fi abordată necesitatea identificării unor soluții sustenabile pentru finanțarea consumabilelor asociate acestor terapii, în contextul schimbărilor din piața de suport tehnologic. Totodată, Forumul va găzdui și lansarea unei inițiative strategice majore: dezvoltarea unei rețele naționale de neurotraumatologie, coordonată de Prof. Dr. Dorel Săndesc, menită să creeze un cadru integrat pentru managementul pacienților cu traumatisme neurologice. Mai mult, pe lângă temele majore, Forumul Național de Neurologie 2026 va include o serie de ateliere de lucru dedicate unor arii esențiale, precum bolile neurologice rare, epilepsia, cefaleea și migrena sau neuro-oncologia. Aceste sesiuni vor reuni experți și factori de decizie, facilitând formularea unor politici de sănătate coerente și aplicabile. În concluzie, prin această ediție, Forumul Național de Neurologie își consolidează statutul de platformă strategică pentru dezvoltarea neurologiei românești, demonstrând că dialogul profesionist, colaborarea internațională și orientarea către pacient pot genera soluții concrete pentru un sistem de sănătate mai eficient și mai sustenabil.

Inițiativa Rare Neuro Alliance România

Ca un preambul al Forumului Național de Neurologie, miercuri, 22 aprilie, tot la Palatul Patriarhiei Române va avea loc o importantă reuniune dedicată bolilor neurologice rare, când va fi lansată - Inițiativa Rare Neuro Alliance România, proiect dedicat îmbunătățirii identificării pacienților cu aceste patologii, a diagnosticului integrat și a managementului optim pentru astfel de afecțiuni complexe.

Ce este această inițiativă

Inițiativă națională pentru optimizarea traseului pacienților cu boli neurologice rare - Rare Neuro Alliance România este un demers strategic dedicat îmbunătățirii identificării, diagnosticului și managementului pacienților cu boli neurologice rare, cu scopul de a crea un traseu medical mai coerent, rapid și echitabil. Proiectul își propune să dezvolte o platformă de colaborare între experți medicali, centre clinice, organizații de pacienți și instituții relevante, astfel încât pacienții să beneficieze de acces eficient la diagnostic și tratament, de la primele suspiciuni clinice până la monitorizarea pe termen lung.

Aliniere la inițiativele europene

Rare Neuro Alliance România se înscrie într-un efort mai amplu de aliniere la standardele europene, fiind conectată la inițiativele promovate de European Brain Council. Proiectul reflectă viziunea europeană privind dezvoltarea unui ecosistem dedicat bolilor neurologice rare, menit să accelereze progresul în îngrijirea pacienților și să reducă inegalitățile în accesul la servicii medicale. Potrivit inițiatorilor Rare Neuro Alliance România, prin acest demers, România își propune să devină parte activă a unei rețele europene integrate, care valorifică inovația, datele de sănătate și colaborarea multidisciplinară pentru a răspunde nevoilor complexe ale pacienților.

O nevoie reală în sistemul de sănătate

Inițiativa vine în contextul în care bolile rare afectează aproximativ 30 de milioane de persoane la nivel european, dintre care circa un milion în România. Majoritatea acestor afecțiuni debutează în copilărie și implică manifestări neurologice, generând provocări majore pentru pacienți și sistemul de sănătate. În prezent, traseul pacientului rămâne fragmentat, marcat de întârzieri în diagnostic și acces limitat la expertiză specializată. Rare Neuro Alliance își propune să reducă aceste disfuncționalități prin standardizarea parcursului medical și prin facilitarea accesului rapid la centre de referință și specialiști.

Despre SSNN

Societatea pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) a fost înființată în 2005 de către un grup internaţional de medici şi cercetători, la inițiativa Prof. dr. Dafin F. Mureşanu, de la Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca, a Prof. dr. Ovidiu Băjenaru și a Prof.Dr.Bogdan Popescu de la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti. SSNN este o organizaţie ştiinţifică dedicată cercetării fundamentale şi clinice, crearea unui forum de discuţii pentru a contribui la o mai bună înțelegere a proceselor neurobioligice endogene și dezvoltarea unor strategii terapeutice farmacologice şi non-farmacologice în domeniul neuroprotecției şi neuroregenerării.