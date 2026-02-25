Florin Manole, despre noua grilă de salarizare: O grilă de salarizare unitară înseamnă una, nu două

„În primul rând, eu aș vrea să spun că nu am contestat, ca ministru al Muncii, ideea esențială, aceea de a reduce cheltuielile statului. Cred însă că există moduri în care se poate face și moduri în care mai bine să nu faci, sau poate să fie chiar o idee greșită să o faci”, a afirmat ministrul Muncii, Florin Manole, miercuri, la B1TV.

El a explicat că a avut această discuție inclusiv cu premierul și a subliniat că legea salarizării unitare nu poate fi „unitară” dacă prevede două grile pentru aceeași familie ocupațională.

„Unitar înseamnă că vine de la numărul unu, de la o singură grilă de salarizare, în cazul acesta, nu două”, a completat ministrul.

Referindu-se la dezechilibrele dintre administrațiile locale, Manole a precizat: „Este o repercusiune, o măsură care vine în urmă. Lipsa reformei administrației publice locale, până acum, a dus la situația asta de dezechilibre, de nedreptate, de injustiție”.

„Până la urmă, treaba mea de ministru al Muncii este să păzesc acea parte care se referă, să am grijă de acea parte care se referă la Ministerul Muncii, nu la administrația locală”, a mai spus ministrul.

Din perspectiva ministerului pe care îl conduce, principala problemă este legată de angajamentele asumate prin Comisia Europeană în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Din perspectiva asta, în principal, critica noastră și durerea noastră este aceea că nu credem că o astfel de grilă separată este compatibilă cu îndeplinirea jalonului din PNRR, care costă 770 de milioane de euro, pe care trebuie să îl îndeplinim până la începutul acestei ierni, până la sfârșitul primei sesiuni parlamentare. Deci o grilă de salarizare unitară înseamnă una, nu două”, a afirmat Manole.

Întrebat dacă există riscul ca Bruxelles-ul să respingă o astfel de abordare, ministrul a răspuns: „Mă tem că da”.

Ministrul Muncii: Reorganizăm structurile din teritoriu, reducem șefii, nu dăm oameni afară

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri că ministerul va veni „în mai puțin de trei săptămâni” cu o propunere de reorganizare, care va fi pusă în transparență decizională.

„Vom face o propunere și o vom pune în transparență decizională, sper că în mai puțin de trei săptămâni, astfel încât, urmând procedura legală, să ajungem să avem, de exemplu, la nivel local nu patru agenții în subordinea Ministerului Muncii, ci două, reducând în felul acesta, de exemplu, numărul de șefi, de conducători de instituții”, a declarat Florin Manole, ministrul Muncii, miercuri, la B1 TV.

Ministrul a subliniat însă că nu urmărește să concedieze angajați.

„Nu am niciun gând să dau oameni afară din niciuna dintre aceste instituții”, a subliniat ministrul. El a invocat situația de la Inspecția Muncii din București, unde, din 2008 până în 2026, numărul inspectorilor s-a redus la jumătate, în timp ce numărul firmelor și al salariaților a crescut.

„Dacă ne dorim o piață a muncii corectă (...) avem nevoie de o Inspecție a Muncii care să aibă inspectori și să fie suficienți”, a spus Manole.

Ministrul a precizat că reducerea de 10% a cheltuielilor, potrivit reformei administrației, nu înseamnă automat reducere de personal și că vor fi căutate soluții de realocare a angajaților din direcțiile „suprapopulate” către zonele cu deficit.

În contextul discuțiilor despre restructurări în sectorul public, Florin Manole a declarat că respinge abordarea că sunt „prea mulți bugetari”.

„Eu nu sunt ministrul concedierilor. Sunt ministrul Muncii. Noi trebuie să sprijinim cu oameni (...) economia să aibă mai mulți angajați, nu mai puțini angajați la stat sau la privat”, a conchis Manole.

(sursa: Mediafax)