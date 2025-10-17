Primul studiu genetic realizat pe cei mai longevivi români. Concluziile prezentate de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

În continuarea proiectului de cercetare „Harta Longevității în România”, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a finalizat un studiu genetic pilot, desfășurat pe un eșantion selectat din localitățile cu cea mai ridicată rată de longevitate din țară. Analiza, o premieră în România și în Europa de Sud-Est, a urmărit prin testări epigenetice raportul dintre influența genetică și impactul factorilor de mediu asupra procesului de îmbătrânire.

Pentru prima dată, specialiștii români au folosit testări epigenetice – o metodă modernă care arată vârsta biologică a organismului, adică „vârsta reală” a corpului, nu cea din buletin.

Cercetătorii au analizat ADN-ul mai multor persoane cu vârste peste 85 de ani, din satele considerate „insulele longevității” din România: Pardoși (Buzău), Cireșu (Mehedinți), Murgești (Buzău), Seaca de Pădure (Dolj) și Glăvile (Vâlcea). Aici, oamenii trăiesc mai mult, se îmbolnăvesc mai rar și au o energie de invidiat, chiar și la 90 de ani.

Analiza arată clar că factorii de mediu contează mai mult decât genele. Alimentația bazată pe produse locale, aerul curat, munca fizică zilnică, lipsa stresului și relațiile sociale puternice îi ajută pe acești oameni să rămână activi și sănătoși până la vârste înaintate.

În plus, în mediul rural tradițional, oamenii se odihnesc mai bine, mănâncă la ore fixe, consumă alimente fără aditivi și se expun zilnic la lumină naturală – factori care încetinesc îmbătrânirea celulară.

„Longevitatea nu este un dar genetic, ci rezultatul unui echilibru între corp, minte și mediu”, arată concluziile cercetării.

Cercetarea derulată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României plasează țara noastră pe harta internațională a studiilor despre longevitate.

Specialiștii cred că aceste rezultate pot ajuta la crearea unor programe naționale pentru îmbătrânirea activă, care să pună accent pe alimentația curată, prevenția bolilor și reducerea stresului urban.

Prin acest studiu, România demonstrează că secretul unei vieți lungi nu se ascunde în laboratoare, ci în obiceiurile zilnice: mâncare naturală, mișcare, liniște și echilibru.

După cum arată și cercetările internaționale, oamenii care trăiesc în „zonele albastre” ale lumii, locuri unde mulți depășesc 90 de ani, precum Sardinia sau Okinawa, au același stil de viață: fără grabă, fără stres, fără excese.

Așadar, studiul românesc confirmă ceea ce poate bunicii noștri au știut dintotdeauna: trăiești mai mult nu pentru că ești norocos, ci pentru că trăiești simplu.