Provocare periculoasă pe TikTok: Subțierea nasului cu tratamente anti-acnee. Avertismentul medicilor

Eeste vorba despre isotretinoină, o moleculă derivată din vitamina A, utilizată în medicamente pentru tratarea formelor severe de acnee. Efectul principal este reducerea secreției de sebum și uscarea pielii.

Affiner son nez avec des produits anti-acné, une pratique dangereuse selon l'Agence du médicament pic.twitter.com/NMdTXRsEgF — BFM (@BFMTV) March 13, 2026

Explicațiile medicilor

Specialiștii atrag atenția că percepția unui nas „mai subțire” poate apărea temporar, ca urmare a diminuării inflamației și a excesului de sebum.

Cu toate acestea, medicii subliniază că nu există dovezi științifice care să arate că tratamentul modifică structura osoasă sau cartilajul nazal.

Kim Kardashian, sora vitregă a lui Kendall Jenner, este de asemenea menționată în contextul popularității fenomenului, însă experții avertizează că asocierea cu nume celebre poate amplifica răspândirea unor informații incomplete sau eronate.

În acest context, dr. Nathalie Dumarcet, director al Departamentului de dermatologie din cadrul Agenției pentru Siguranța Medicamentului din Franţa, explică faptul că efectul de subțiere a nasului este temporar. Prin urmare, tratamentul nu poate fi considerat o soluție estetică pentru modificarea formei nasului.

În Franța, isotretinoina se comercializează sub mai multe denumiri, precum Procuta, Contracne sau Curacne.

Efecte grave asupra sănătății

Medicii avertizează și asupra riscurilor asociate utilizării necontrolate a isotretinoinei. Administrarea în timpul sarcinii poate duce la malformații severe ale fătului, iar tratamentul poate avea și alte efecte adverse importante, inclusiv afectarea ficatului sau apariția unor tulburări psihice.

Specialiștii recomandă ca astfel de medicamente să fie utilizate exclusiv la indicația medicului și sub supraveghere strictă, subliniind pericolele automedicației în contextul unor tendințe promovate pe rețelele sociale, potrivit observatornews.ro.