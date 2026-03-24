România, tot mai vulnerabilă în fața drogurilor: realitatea dură a fenomenului, prezentată la Arad în cadrul campaniei „Conștient, nu dependent”

Pe acest fond, municipiul Arad a găzduit, marți, 24 martie, una dintre cele mai importante acțiuni de informare și conștientizare din cadrul campaniei naționale antidrog „Conștient, nu dependent”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Evenimentul, organizat la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, în Sala „Aurel Ardelean”, a adus împreună sute de elevi, studenți, profesori și părinți, într-un dialog direct despre riscuri, cauze și soluții.

Structurat în două sesiuni - una dedicată tinerilor și una adresată adulților - programul a fost gândit pentru a răspunde nevoilor reale ale fiecărei categorii. Dacă elevii și studenții au fost invitați să înțeleagă mecanismele care pot duce la consum, de la curiozitate la presiunea grupului, profesorii și părinții au primit instrumente concrete pentru identificarea timpurie a semnelor și intervenția corectă.

Unul dintre momentele centrale ale evenimentului a fost intervenția expertului antidrog Cătălin Țone, care a explicat, pe înțelesul tuturor, cum a evoluat fenomenul în România și de ce noile substanțe psihoactive reprezintă un pericol major. „Nu mai vorbim despre cazuri izolate, ci despre un fenomen care se extinde rapid și care afectează tot mai multe comunități”, a fost mesajul transmis în cadrul întâlnirii.

Discuțiile au fost completate de mărturiile unor foști consumatori reabilitați, care au vorbit deschis despre drumul de la experiment la dependență și despre consecințele reale ale alegerilor făcute la vârste fragede. În paralel, reprezentanții Poliției au adus în prim-plan dimensiunea juridică a fenomenului, explicând riscurile legale și realitatea din teren.

Participanții au primit și materiale informative realizate de specialiști, menite să ofere repere clare pentru prevenție, dar și pentru intervenția timpurie în cazul apariției unor semnale de alarmă.

Acțiunea de la Arad face parte dintr-o serie națională prin care organizatorii își propun să ducă prevenția acolo unde este cea mai mare nevoie: în comunități. Într-un context în care vârsta de debut a consumului scade, iar drogurile devin din ce în ce mai accesibile, specialiștii avertizează că lipsa de informare poate avea consecințe dramatice.

Campania „Conștient, nu dependent” continuă în mai multe orașe din țară (Chișineu-Criș, Brașov, Pitești), cu același obiectiv: să transforme informația corectă într-un scut real împotriva unui fenomen care nu mai poate fi ignorat.