Salariul minim crește de la 1 iulie

Potrivit proiectului de hotărâre, promovat de Ministerul Muncii, „începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată (…) se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră”.

La aceeași dată, va fi abrogată Hotărârea Guvernului nr. 1506/2024, care stabilește în prezent nivelul salariului minim la 4.050 de lei brut lunar.

Modificare întâmpină rezistență în interiorul Guvernului. Potrivit unor surse politice, ministrul Finanțelor ar fi dorit amânarea creșterii, însă intrarea în primă lectură pe ordinea de zi a ședinței de azi pune în mișcare mecanismul decizional.

Creștere de 6,8% față de nivelul actual

Conform notei de fundamentare, majorarea propusă reprezintă o creștere de 6,8% față de nivelul aplicabil în luna iunie 2026, când salariul minim brut este de 4.050 lei.

Documentul precizează că, în prezent, salariul minim este stabilit pentru un program normal de lucru în medie de 165,334 ore pe lună, cu un tarif orar de 24,496 lei, iar din iulie 2026 acesta va ajunge la 25,949 lei/oră pentru o durată medie lunară de 166,667 ore.

Inițiativa aparține Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, iar proiectul a fost elaborat în baza art. 164 din Codul muncii, care prevede că salariul minim se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului, după consultarea partenerilor sociali.

Formula de calcul

Nota de fundamentare arată că România a finalizat în februarie 2025 transpunerea Directivei (UE) 2022/2041 privind salariile minime adecvate, fiind îndeplinit și jalonul 392 din PNRR, care presupune instituirea unui mecanism obiectiv și sistematic de stabilire a salariului minim.

În baza Hotărârii Guvernului nr. 35/2025, salariul minim se actualizează anual cu suma dintre rata medie anuală a inflației prognozate și rata de creștere reală anuală a productivității muncii prognozate, conform unei formule stabilite în acord cu legislația europeană.