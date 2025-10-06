Sindicaliștii din Guvern cer demisia șefului Cancelariei Prim-ministrului: "România are nevoie de oameni de stat, nu de prestidigitatori"

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) solicită public demisia sau demiterea imediată a lui Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-ministrului, pe care îl acuză de abuz de putere, minciună și comportament neadecvat față de angajați.

Potrivit unui comunicat transmis de SAALG, Mihai Jurca „a început cu o minciună”, susținând că locuința primită de la stat ar fi fost una „modestă, cu două camere”, când în realitate este vorba despre un apartament cu patru camere, amplasat într-o vilă de lux din București.

„Un om care minte cu seninătate chiar despre casa plătită de stat nu poate fi credibil în nicio decizie publică”, afirmă sindicaliștii.

Aceștia mai susțin că Jurca ar fi cerut „liste negre” cu angajații care au participat la protestele spontane din Guvern, într-o tentativă de intimidare: „Un lider autentic discută cu oamenii, nu îi inventariază pentru a-i pedepsi.”

Sindicatul îl mai acuză pe șeful Cancelariei că a încălcat dreptul constituțional la muncă al subordonaților, blocând transferurile și amenințând cu desființarea unor structuri.

„Cine nu i se supune trebuie să plece în privat, după deviza primită de la șeful său politic: ” , se mai arată în comunicat.

Reprezentanții SAALG mai afirmă că Jurca este „campion la fentat legislația, nu la reformă”, acuzându-l că ar fi creat „showroom-uri pick-up” prin artificii administrative, deși instituția pe care o conduce „nu are atribuții de transport marfă”.

„Reforma lui Mihai Jurca nu este nimic altceva decât o improvizație pe patru roți”, potrivit comunicatului.

Sindicaliștii îl descriu pe Mihai Jurca drept „un Don Quijote birocratic” care „se bate cu morile de vânt ale propriei incompetențe” și cer premierului demiterea sa imediată, dacă acesta nu își dă demisia.

„Solicităm prim-ministrului să nu dea dovadă de prudență și, dacă Mihai Jurca refuză să demisioneze, să acționeze cu fermitate și să îl demită pe șeful Cancelariei Prim-ministrului căci acesta a dezamăgit din perspectiva credibilității, a probității morale și a profesionalismului. România are nevoie de oameni de stat, nu de prestidigitatori care scot din pălărie soluții ca să ocolească legea”, se arată în finalul comunicatului Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului.