Sindicatele vor să ocupe Piața Victoriei. De ziua siguranței în muncă, oamenii protestează față de Guvern

Confederația sindicală Meridian aduce în fața Guvernului CFR-iști, pădurari, mineri, energeticieni, siderurgiști, agricultori, funcționari din administrația publică, medici și personal medical de la Spitalele CFR, rezerviști, polițiști, pensionari și alte categorii socio-profesionale, pe 28 aprilie, de „Ziua mondială a Securității și Sănătății la locul de Muncă”. Toate aceste categorii de bugetari și pensionari cer anularea pachetelor de măsuri de austeritate ale Guvernului Bolojan. Protestatarii își vor cere dreptul la condiţii de viață și de muncă decente, dreptul la salarizare și pensionare decente, atât pentru civili, cât și pentru militari și poliţiști. Sindicatele reclamă faptul că toate pachetele de măsuri fiscal-bugetare de austeritate au fost elaborate de Guvernul României fără dialog social și fără estimarea impactului social și economic asupra românilor. Protestul din 28 aprilie se va desfășura între orele 10:30-14:30.

Oamenii cer eliminarea plafoanelor stabilite pentru acordarea tichetelor de masă și pentru salarizare, aceste „invenții” ale Guvernului fiind tot atâtea încercări de a diminua veniturile lunare ale angajaților CFR Călători și CFR SA – spune Rodrigo Maxim, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România (FSTFR), vicepreședinte CSN Meridian.

Protestatarii reclamă „politica abuzivă de taxare a muncii și a proprietăţii românilor, anularea retroactivă” - parțial sau integral - a contractelor de muncă sau de prestarea activității de cadru militar și polițist, în condițiile în care prestatorii civili sau rezerviști și-au îndeplinit obligațiile prevăzute contractual.

Despre creșterea vârstei de pensionare, protestatarii din sindicate spun că este o mărire nejustificată care nu ține cont de speranța de viață din România și de condițiile concrete de muncă și activitate. Sindicaliștii acuză Guvernul României și de un „atac la adresa familiei și sănătatii, prin desființarea retroactivă a categoriei coasiguraților”, iar despre desființarea a mii de locuri de muncă din întreprinderile de stat, sindicaliștii spun că este rezultatul „indiferenței și incompetenței Guvernului României”.

Executivul nu a negociat pentru securitatea energetică

Una dintre problemele grave ale României este situația mineritului, despre care CSN Meridian spune că s-a ajuns la eșecul procesului de tranziție justă în regiunile miniere, pentru că executivul nu a venit cu soluții și nici măcar nu le-a acceptat pe cele propuse de sindicate. În tot acest timp, executivul a vorbit despre „reforme”, dar toate au fost doar concedieri colective și diminuarea veniturilor lunare ale angajaților, iar rezultatul este scăderea continuă a puterii de cumparare și deteriorarea calității vieții în România, prin scăderea economică.

Minerii acuză Guvernul Bolojan că a distrus capacitatea de securitate energetică a României, preferând să închidă treptat Complexul Energetic Oltenia, în loc să negocieze la Bruxelles, așa cum au procedat alte state. Un protest similar a avut loc pe 24 martie, când minerii și energeticienii de la CE Oltenia au mers în fața Guvernului să ceară dreptul la muncă, dar au fost bătuți de jandarmi. Chiar dacă au existat incidente la acel miting de protest față de concedierea colectivă a peste 1.800 de angajați de la CE Oltenia, minerii, inginerii și energeticienii din domeniul energetic vor participa la marele miting organizat de CSN Meridian, pe 28 aprilie, pentru a cere executivului să vină cu soluții de salvare a producției de energie în România.

S-ar putea alătura și alte confederații

La protest ar putea participa și sindicaliști din celelalte confederații sau până la data mitingului de la Guvern, confederațiile s-ar putea alătura acestei acțiuni, având în vedere faptul că mulți dintre mineri și energeticieni fac parte și din alte confederații. De exemplu, cei care au protestat pe 24 martie au fost reprezentați de „Cartel Alfa”, iar confederația a transmis Executivului un plan de acțiune, pentru salvarea combinatului energetic CE Oltenia, dar și a economiei României, în contextul actual, în care combinatul asigura cea mai mare parte a energiei țării noastre și e principalul furnizor de energie ieftină pentru Republica Moldova.

Dispar 8.000 de locuri de muncă dintr-un singur loc

Platforma industrială CE Oltenia va fi desființată, iar cei aproximativ 8.000 de angajaţi de până anul acesta vor rămâne fără locuri de muncă. Dintre aceștia, aproape un sfert lucrează pe baza unor contracte de muncă pe perioadă determinată și nu li se acordă nici măcar măsurile de protecție socială.

Pe 24 martie, în fața sediului Guvernului au protestat peste 1.000 de mineri și energeticieni din cadrul CE Oltenia, de la carierele Roșiuța și Jilț, precum și de la termocentralele Turceni, Rovinari și Roșia. Angajații CE Oltenia au transmis Executivului o listă de cinci revendicări principale, printre care suspendarea imediată a disponibilizărilor celor 1.800 de salariați sacrificați în prima etapă de concedieri de la 1 aprilie, finanțarea integrală a granturilor pentru certificatele CO₂, menținerea grupurilor pe cărbune ca rezervă strategică și finanțarea Hub-ului Regional CE Oltenia.

CE Oltenia a intrat în incapacitate de plată, deși acest hub energetic asigură 30% din piața internă și este furnizor pentru Ucraina și Moldova, fiind cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune din țara noastră.

Complexul Energetic Oltenia are capacitatea de a produce aproximativ 18 TWh de energie anual, acoperind aproximativ 30% din piața de energie din România. Cu toate că societatea este un principal factor de stabilitate privind securitatea energetică națională și zonală, Uniunea Europeană cere închiderea producției pe bază de cărbune și un plan de restructurare care presupune disponibilizări masive, iar Guvernul Bolojan s-a conformat, fără măcar să încerce o negociere la Bruxelles.