Șofer de autobuz școlar, care ducea 25 de elevi la ore, prins băut la volan

Potrivit IPJ Arad, polițiștii au oprit, în jurul orei 7.30, pe Calea Timișorii din Arad, un autobuz în care se găseau aproximativ 25 de elevi.

Testarea șoferului, un bărbat de 49 de ani, a indicat o îmbibație alcoolică de 0,30 mg./l. alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost amendat cu 1.825 de lei, fiindu-i suspendat dreptul de a conduce pentru 90 de zile.

(sursa: Mediafax)