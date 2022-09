Stare de urgență în SUA, din cauza poliomielitei. Ce a dus la răspândirea bolii

Specialiștii în sănătate cred că ar fi vorba de așa-numita poliomielită cauzată de vaccin, care rareori poate să apară în urma utilizării unui vaccin antipoliomielitic oral care conține tulpini de virus viu atenuat, deși Statele Unite au încetat să mai folosească vaccinul oral în urmă cu mai bine de două decenii. În România, începând din 2009, este folosit vaccinul injectabil, cu virus inactivat.

Guvernatorul statului american New York, Kathy Hochul, a declarat stare de urgență, la finalul săptămânii trecute, după ce specialiștii din domeniul sănătății au transmis că probele de apă reziduală din New York City și din patru comitate adiacente (Rockland, Orange, Sullivan și Nassau) au fost testate pozitiv pentru virusul poliomielitei, un virus care în trecut producea paralizie la mii de copii în fiecare an.

Autoritățile şi-au stabilit obiectivul ca 90% din locuitorii statului New York să fie vaccinaţi împotriva poliomielitei – față de 58%-79% rata de vaccinare, cât este în prezent în comitatele amintite mai sus –, iar decizia luată de Kathy Hochul extinde categoriile de persoane autorizate să administreze vaccinul antipolio. Oficialii din domeniul sănătății au spus că toți cei nevaccinați ar trebui să primească imediat vaccinul, iar unii dintre new-yorkezi – incluzând medici, paramedici, moaşe şi farmacişti, dar și cei cu expunere la apele uzate – ar putea să fie vaccinați cu o doză de rapel. Starea de urgenţă va rămâne în vigoare până pe 9 octombrie.

Care este legătura cu virusul depistat în Europa

Statul New York a început supravegherea apelor uzate după ce un adult nevaccinat din Comitatul Rockland a fost diagnosticat cu poliomielită, în iulie, și a suferit de paralizie, acesta fiind primul caz identificat în SUA după aproape un deceniu. Un oficial din domeniul sănătății avertiza, încă de acum o lună, că în statul New York ar putea exista sute sau chiar mii de cazuri de poliomielită nediagnosticate, dacă au apărut cazuri de paralizie.

Poliomielita care se răspândește acum în statul american ar proveni de la o persoană din afara țării, care a primit vaccinul oral împotriva acestei boli, ce folosește o tulpină vie, slăbită a virusului. În cazuri rare, virusul folosit în vaccin poate suferi mutații, poate deveni virulent și se poate răspândi la alții, în special în comunitățile insuficient vaccinate.

Potrivit specialiștilor, dovezile sugerează că ar exista o legătură între virusul poliomielitei detectat în New York și urmele de poliovirus găsite în canalizări din Londra și Ierusalim.

OMS se așteaptă la o creștere în lunile următoare

Încă de la finalul lunii august, oficiali ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) au declarat că se așteaptă ca numărul cazurilor de poliomielită să crească în această toamnă și iarnă.

Potrivit reprezentanților OMS, virusul poliomielitic se răspândește la Londra, New York și Ierusalim pentru prima dată în decenii, iar acest lucru ar trebui să stimuleze reluarea campaniilor de vaccinare. Tot luna trecută, Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie a anunțat că a identificat anul acesta 116 poliovirusuri în 19 mostre de deșeuri culese de la uzinele de tratare a apei și din canalizările din Londra.

Rate scăzute de vaccinare

În timpul pandemiei, ratele de imunizare a copiilor cu vaccinurile de rutină, au scăzut pe tot globul. Este, practic, „cea mai mare scădere susținută a vaccinărilor copiilor din aproximativ 30 de ani”, după cum aprecia OMS. Reticențe față de vaccinare erau și înainte de pandemie, alimentate în general de dezinformare, iar specialiștii spun că era inevitabil ca, odată ce restricțiile pandemice au fost ridicate, să nu aibă loc și o creștere a răspândirii unor boli infecțioase prevenibile prin vaccinare.

INSP: „Vaccinarea - singura măsură de prevenire!”

În prezent, nu există niciun tratament cunoscut pentru poliomielită, însă boala poate fi prevenită printr-un vaccin. Potrivit specialiștilor, trei doze asigură o imunitate de aproape 100%.

Primul vaccin pentru această boală de o gravitate deosebită – atât prin mortalitatea indusă, cât şi prin handicapurile motorii pe care le lasă pe viaţă – a devenit disponibil în anul 1955. În țara noastră, imunizarea împotriva poliomielitei a fost introdusă în calendarul național de vaccinare din anul 1956. „Până în anul 2008, s-a administrat în România vaccinul polio oral (VPO, vaccin viu atenuat), iar din 2009 a fost înlocuit cu vaccinul polio injectabil (VPI, vaccin inactivat). Administrarea vaccinului polio injectabil (VPI) are un număr extrem de limitat de contraindicații și efecte secundare reduse, ceea ce îl recomandă ca un vaccin sigur”, explică specialiștii Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

Virusul polio este extrem de contagios, iar sursa de infecție este omul, cel mai frecvent copiii cu infecție inaparentă, așa-numiții purtătorii sănătoși. Transmiterea se realizează prin ingerarea alimentelor sau a apei contaminate cu materii fecale (în care virusul e prezent timp îndelungat), sau aeriană, prin picături (virusul fiind prezent în secrețiile nazo-faringiene). Potrivit specialiștilor CNSCBT, „persoanele infectate cu virusul polio sunt contagioase cu 7-10 zile înaintea debutului simptomelor, iar durata de eliminare a virusului este de aproximativ 5-10 zile prin secrețiile nazo-faringiene și de 2-3 săptămâni (până la 4-6 luni, uneori chiar și mai mult) prin materiile fecale”.

În România, ultimul caz de poliomielită a fost înregistrat în anul 1992, când virusul a fost importat din Bulgaria.