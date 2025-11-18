De ce vor tinerii medici să plece din România? Adevărul surprinzător despre sistemul medical

Studiu dezvăluie percepția tinerilor medici despre viitorul profesiei în România

Un amplu studiu intitulat „Ce spun medicii tineri despre viitorul profesiei în România”, realizat la inițiativa deputatului și fostului oficial din Ministerul Sănătății, dr. Andrei Baciu, oferă o perspectivă detaliată asupra percepției și experiențelor medicilor rezidenți și studenților din țară. La cercetare au contribuit 4.276 de tineri medici și studenți, proveniți din principalele centre universitare, pentru a evidenția provocările cu care se confruntă la început de carieră și motivele pentru care mulți aleg să emigreze.

Rezultatele indică faptul că temerile, lipsa de încredere și lipsa oportunităților reale de dezvoltare depășesc aspectele financiare în decizia tinerilor de a pleca sau de a rămâne în România.

De ce a ales dr. Andrei Baciu să se întoarcă în țară?

Andrei Baciu, medic care a profesat în străinătate, a ales să revină și să contribuie la sistemul de sănătate din România, subliniind importanța schimbărilor pentru a păstra tinerii medici în țară.

„Am plecat din țară ca tânăr rezident, într-un moment în care tot mai mulți colegi făceau același pas. Am înțeles motivele lor, le-am trăit în parte - dorința de a învăța, de a fi respectați, de a profesa într-un sistem care funcționează. Dar m-am întors. Și sunt bucuros că am făcut-o. Pentru că am înțeles că, oricât de greu ar fi, schimbarea de care avem nevoie nu vine de la alții, ci începe aici, cu fiecare dintre noi.”

El subliniază că principalele motive pentru plecare sunt condițiile de lucru, lipsa predictibilității și încrederea scăzută în calitatea sistemului medical.

Cele trei rezultate importante ale studiului:

Peste 80% dintre studenții și rezidenții medici se tem să refuze gărzi neplătite.

75% dintre rezidenți își pierd încrederea în pregătirea primită.

Aproximativ 70% dintre studenți consideră că nu pot construi o carieră satisfăcătoare în România.

Calitatea vieții și intenția de migrație

Studiul evidențiază că aproape 40% dintre studenții care intenționează să plece din România în următorii zece ani consideră nivelul de trai scăzut. Totodată, cercetarea arată că mulți respondenți percep calitatea vieții în România ca fiind „așa și așa”, ceea ce indică o zonă de vulnerabilitate și incertitudine, care poate influența decizia de a pleca sau de a rămâne.

De asemenea, 57% dintre studenți care vor să migreze consideră că sistemul din România nu le oferă suficiente oportunități de practică și experiență directă cu pacienții, iar jumătate nu se simt sprijiniți sau respectați.

Mesajul lui Andrei Baciu

„Astăzi am prezentat public cel mai amplu studiu realizat în ultimii ani despre tinerii medici din România - un demers la care au contribuit peste 4.200 de studenți și medic rezident din toate centrele universitare mari ale țării, cât și din străinătate.

Studiul oferă, în sfârșit, o imagine lucidă asupra motivelor pentru care generațiile tinere aleg să plece sau, din contră, încă iau în calcul să rămână aici.

„Ce arată aceste date?

Că provocările nu țin doar de salarii.

Țin de respect, de încredere, de predictibilitate, de modul în care formăm viitorii medici și de felul în care funcționează zilnic sistemul.”

De ce a fost realizat acest studiu?

„Pentru a pune pe masă realitatea, nu percepții.

Pentru a porni, pe baze solide, schimbările legislative de care e nevoie ca tinerii medici să aleagă România - nu din obligație, ci pentru că sistemul devine unul în care pot avea un viitor.”

Așa încheie Baciu, exprimându-și optimismul că schimbările sunt posibile dacă se ascultă vocea tinerilor și dacă se implementează reforme în sistemul de sănătate.