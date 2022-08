Voucherele sociale: „Dacă tot au vrut să facă un bine, să mă lase că cumpăr ce vreau, de unde vreau” 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a distribuit prima tranşă a voucherelor sociale oferite prin programul guvernamental „Sprijin pentru România” la 2,48 milioane de români. După ce au primit cardurile, unii dintre beneficiari au început să sune la instituții ridicând diverse probleme. Pe lângă întrebările legate de utilizarea lor, au fost însă şi plângeri, unele neobişnuite.

„Primim multe telefoane de la cetăţeni. Cei mai mulţi s-au plâns că este gol (cardul n.n.) şi nu au intrat banii. Alţii au spus că l-au pierdut şi au întrebat ce pot să facă în această situaţie. Am avut şi un nene care ne-a sunat supărat să se plângă că are cardul gol şi nu poate să îşi cumpere o „bericică”. I-am explicat că nu poate să cumpere alcool, dar ne-a zis că se descurcă el cu vânzătoarea din magazin, noi să-i spunem de ce nu i-au intrat banii pe card. Majoritatea întreabă în cât timp pot să utilizeze cei 250 lei, dacă sunt obligaţi să îi cheltuie pe toţi odată. Le explicăm că pot cheltui banii în 12 luni de la data alimentării cu suma acordată”, a declarat pentru Jurnalul Elena Grigorescu, director al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Argeş.

Funcționarii au fost certați

Cei mai mulţi beneficiari sunt pensionari şi aceştia nu se pricep să utilizeze cardurile, nici nu ştiu cine le acordă. De aceea, sunt destui cei care sună la Casa de Pensii, cu toate că instituţia nu are legătură cu distribuirea cardurilor. Chiar şi aşa, au fost situaţii în care funcţionarii au fost certaţi de câte un pensionar. „Mulți se plâng că nu au primit vouchere. Este important, Casa de Pensii nici nu plătește, nici nu distribuie cardurile, asta trebuie să știe oamenii. Unii vin personal la sediu pentru a ne adresa întrebări, alţii dau telefon. Am avut și o doamnă, care ne-a certat că mama dumneaei și-a pierdut cardul și cum de am putut să dăm carduri la bătrâni. Pentru persoane în vârstă să găsim așa o metodă, noi nu știm că vârstnicii nu se descurcă?”, a spus Carmen Rădulescu, purtător de cuvânt al Casei Judeţene de Pensii Argeş.

Magazine prea puține

Sunt şi oameni nemulţumiţi de faptul că sunt condiţionaţi să cumpere alimente doar de la anumite magazine. Sunt localităţi în care există un magazin, două dintre cele partenere în acest program, spun ei, şi de aceea oferta este limitată. „Am primit voucher numai eu, care am o pensie de 1.480 lei. Soţul meu nu s-a încadrat, având 1.510 lei. Suntem bolnavi amândoi, el e la pat. Eu abia mă mişc! Am văzut pe hârtia aia că sunt şase firme de la care putem să cumpărăm. În Curtea de Argeş sunt numai două magazine, unul de la o firmă şi al doilea de la altă firmă. Amândouă sunt departe, nu am cum să ajung acolo. Trebuia să ne dea posibilitatea să cumpărm de la orice magazin. Aşa mă obligă să iau de la cei care sunt. Poate mie nu îmi plac produsele lor sau poate nu au ce îmi trebuie mie. Ce fac? Mă duc până găsesc ce am nevoie? Când au anunţat că dau vouchere, au spus că putem să cumpărăm şi de la piaţă. Păi cum să facem asta, poţi să plăteşti la ţărani cu cardul? O altă problemă ar mai fi că atunci când au anunţat că dau vouchere au spus că sunt pentru «produse alimentare sau masă caldă». Acum am auzit că ar fi listă cu produse pe care le putem lua. Ne limitează şi la produse, şi la magazine. Dacă tot au vrut să facă un bine şi să ne ajute pe noi, ăştia amărâţi, să mă lase că cumpăr ce vreau, de unde vreau”, a spus Georgeta Apostol, o pensionară din Curtea de Argeş.

Coșul de cumpărături, calculat la fix

Fără să ştie că poate utiliza suma de pe card timp de 12 luni de la data alimentării, o altă pensionară credea că va trebui să calculeze în magazin, astfel încât coşul de cumpărături să coste exact cât valoarea voucherului. „Am și eu card, dar nu am luat alimentele. Abia au intrat banii. Mă duc să cump,ăr dar nu știu cum să calculez ca să cumpăr fix de cei 250 de lei. O să iau un calculator cu mine, altfel nu am cum să fac. E un singur magazin la noi. Mă duc acolo, că au de toate. Mi-e frică doar să nu le fi scumpit mai mult ca în alte părţi, de când cu voucherele”, ne-a zis Ana Ştefănescu.

Cetăţenii care au nelămuriri în privinţa voucherelor pot suna la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, la call center: 031.9268. Mai pot obţine informaţii şi de pe site-ul mfe.gov.ro. sau de la furnizorii cardurilor.

Voucherele vor fi acordate în patru tranșe. Prima a fost în perioada iunie-iulie, cea de-a doua tranşă va fi în perioada august -septembrie, cea de-a treia, în octombrie-noiembrie şi cea de-a patra, în decembrie-ianuarie 2023.