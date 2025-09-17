Canicula ucigașă: aproximativ 16.500 de decese în Europa, vara aceasta

Studiul, realizat de specialiști de la Imperial College London și London School of Hygiene & Tropical Medicine, a folosit modele climatice pentru a estima că încălzirea globală a ridicat temperaturile cu 2,2°C în medie în 854 de orașe europene între iunie și august.

Comparând aceste date cu un scenariu fără încălzire de 1,3°C cauzată de emisiile de combustibili fosili, cercetătorii au concluzionat că aproximativ 70% din excesul de mortalitate – circa 16.500 de decese – poate fi atribuit direct schimbărilor climatice.

Cele mai multe decese estimate au fost înregistrate la Roma (835), urmată de Atena (630) și Paris (409). Peste 85% dintre victime erau persoane cu vârsta de peste 65 de ani.

Autorii studiului avertizează că aceste cifre ar putea fi chiar mai mari, deoarece metodele folosite sunt considerate conservatoare, iar datele reale privind decesele în orașele europene nu sunt încă disponibile.

„Chiar și o creștere a temperaturilor cu 2–4°C în timpul valurilor de căldură poate face diferența dintre viață și moarte pentru mii de oameni”, a declarat coautorul Garyfallos Konstantinoudis.

Vara anului 2025 a fost a patra cea mai călduroasă din istoria Europei.

