36 de ore de cod galben de vânt în București

Codul galben de vânt în București a fost emis de Administrația Națională de Meteorologie pentru vineri și sâmbătă. Capitala va fi afectată de trei mesaje consecutive de atenționare meteorologică ce vizează intensificările de vânt.

Vântul va sufla puternic mai ales după-amiaza și în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Bucureștiul se va afla sub cod galben de vânt vineri între orele 10 și 23, apoi în noaptea de vineri spre sâmbătă între orele 23 și 08 și din nou sâmbătă între orele 08 și 20. Vântul va sufla puternic în capitală pe parcursul a 36 de ore consecutive.

Vântul va sufla în București vineri, mai ales după-amiaza și noaptea, când va atinge viteze de 50-55 km/h. Cerul va fi mai mult noros și trecător, cu o probabilitate mai mare în a doua jumătate a intervalului, va ploua slab. Temperatura maximă în București vineri va fi de 10-11 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 6 grade.

Al doilea cod galben de vânt în București este valabil vineri de la ora 23 până sâmbătă la ora 08. Vremea se va menține vântoasă în Capitală și pe durata nopții, cu intensificări ale vântului.

Vântul va sufla și sâmbătă, cu viteze de 50-60 km/h. Cerul va fi mai mult noros și trecător va ploua slab. Temperatura maximă în București sâmbătă va scădea la 6-7 grade.

(sursa: Mediafax)