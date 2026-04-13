x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea A doua zi de Paște în Capitală. Prognoza care îi va bucura pe bucureșteni

A doua zi de Paște în Capitală. Prognoza care îi va bucura pe bucureșteni

de Redacția Jurnalul    |    13 Apr 2026   •   10:30
A doua zi de Paște în Capitală. Prognoza care îi va bucura pe bucureșteni
Sursa foto: Martin Dimitrov/Vremea in aprilie

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza specială pentru municipiul București în intervalul 13 aprilie, ora 10:00 – 15 aprilie, ora 06:00. Nicio avertizare meteorologică nu este în vigoare pentru Capitală în această perioadă.

Luni, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 16...17 grade, iar cea minimă de 4...6 grade.

Marți, cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei (viteze de 40...45 km/h).

Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 4...6 grade.

În perioada vizată de prognoza ANM nu va fi în vigoare niciun mesaj de atenționare sau avertizare meteorologică.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri