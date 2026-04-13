A doua zi de Paște în Capitală. Prognoza care îi va bucura pe bucureșteni

Luni, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 16...17 grade, iar cea minimă de 4...6 grade.

Marți, cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei (viteze de 40...45 km/h).

Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 4...6 grade.

În perioada vizată de prognoza ANM nu va fi în vigoare niciun mesaj de atenționare sau avertizare meteorologică.

(sursa: Mediafax)