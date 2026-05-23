Alertă imediată EXTREMĂ de ploi torențiale și grindină la Tulcea

UPDATE: CODUL portocaliu de vreme severă a fost extins de către ANM până la ora 21:00.

Fenomenele vizate:

Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (70...90 km/h), grindină (2...4 cm).

Zone vizate: - Județul Tulcea: Tulcea, Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Nufăru, Beștepe, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardina, Ceatalchioi;

- Zona de litoral a județului Tulcea, respectiv zona localităților: Jurilovca, Sulina, C.A. Rosetti, Sfântu Gheorghe;

- Județul Tulcea: Delta Dunarii, respectiv zona localităților: Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beștepe, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardina;

Știre inițială:

Mesajul RO-Alert acoperă Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Nufăru, Beștepe, Maliuc, Pardina și parțial municipiul Tulcea. Fenomenele severe sunt estimate între orele 19:25 și 20:00.

Aversele torențiale vor cumula între 25 și 40 de litri pe metru pătrat. Vântul va atinge la rafală 70-90 km/h. Grindina poate ajunge la diametre de 2-4 cm. Descărcările electrice vor fi frecvente pe toată durata fenomenului.

Pompierii tulceni sunt în alertă și monitorizează permanent evoluția situației. Cetățenii sunt rugați să adopte măsuri de protecție și să se adăpostească dacă situația o impune. În caz de urgență se apelează numărul unic 112.

(sursa: Mediafax)