x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Alertă meteo imediată! Cod galben de ceață. Iată lista localităților afectate

Alertă meteo imediată! Cod galben de ceață. Iată lista localităților afectate

de Redacția Jurnalul    |    28 Sep 2025   •   07:46
Alertă meteo imediată! Cod galben de ceață. Iată lista localităților afectate
Sursa foto: Unsplash.com/ceata

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică dimineață două atenționări cod galben de ceață, valabile până la ora 9:00.

Conform meteorologilor, în județul Suceava (localitățile Vatra Dornei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Poiana Stampei, Coșna) și în județul Tulcea (Tulcea, Isaccea, Greci, Niculițel, Luncavița, Somova, Cerna, Valea Nucarilor, Frecăței, Murighiol, Mihail Kogălniceanu, Chilia Veche, Mahmudia, Nalbant, Izvoarele, Nufăru, Beștepe, Horia, Valea Teilor, Hamcearca, Maliuc, Pardina, Ceatalchioi) se semnalează ceață densă care reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri.

Meteorologii recomandă prudență participanților la trafic, adaptarea vitezei la condițiile de drum și folosirea luminilor de ceață.

Atenționările sunt valabile până la ora 9:00, însă fenomenul se poate prelungi în funcție de evoluția condițiilor meteo.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ceaţă alerta meteo
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri