Alertă meteo imediată! Cod galben de ceață. Iată lista localităților afectate

Conform meteorologilor, în județul Suceava (localitățile Vatra Dornei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Poiana Stampei, Coșna) și în județul Tulcea (Tulcea, Isaccea, Greci, Niculițel, Luncavița, Somova, Cerna, Valea Nucarilor, Frecăței, Murighiol, Mihail Kogălniceanu, Chilia Veche, Mahmudia, Nalbant, Izvoarele, Nufăru, Beștepe, Horia, Valea Teilor, Hamcearca, Maliuc, Pardina, Ceatalchioi) se semnalează ceață densă care reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri.

Meteorologii recomandă prudență participanților la trafic, adaptarea vitezei la condițiile de drum și folosirea luminilor de ceață.

Atenționările sunt valabile până la ora 9:00, însă fenomenul se poate prelungi în funcție de evoluția condițiilor meteo.

(sursa: Mediafax)