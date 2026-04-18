Alertă meteo imediată de vreme severă! Ploi torențiale și descărcări electrice în România. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN

Valabil de la : 18-04-2026 ora 16:30 până la : 18-04-2026 ora 17:30

In zona : Județul Argeş: Costești, Poiana Lacului, Vedea, Stolnici, Moșoaia, Lunca Corbului, Albota, Săpata;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice.

COD : GALBEN



Valabil de la : 18-04-2026 ora 16:00 până la : 18-04-2026 ora 17:00

In zona : Județul Dâmboviţa: Dragomirești, Dragodana, Ludești, Ulmi, Cobia, Hulubești, Raciu, Lucieni, Valea Mare, Gura Foii;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice.