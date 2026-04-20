România, lovită de un nou val de frig: ninsori, vânt de 100 km/h și temperaturi sub normal

Alertă meteo ANM: România, sub asediul vremii severe. Ploi, vânt puternic și ninsori până joi

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează asupra unui episod de vreme severă care va afecta întreaga țară începând de luni, 20 aprilie, ora 10:00, până joi, 23 aprilie, ora 10:00. Meteorologii anunță ploi abundente, intensificări ale vântului, scăderi semnificative de temperatură și ninsori la munte, însoțite de două coduri galbene.

Ploi, furtuni și grindină în mai multe regiuni

În intervalul menționat, România va fi traversată de un val de instabilitate atmosferică. Ploile vor fi prezente în majoritatea regiunilor, inițial în Maramureș, nordul Crișanei, Transilvania și Moldova, iar ulterior în sud și centru.

Cantitățile de apă vor ajunge la 15–20 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 25–35 l/mp. Precipitațiile vor avea caracter de aversă și, izolat, vor fi însoțite de descărcări electrice și grindină.

Ninsori la munte și strat de zăpadă consistent

La altitudini de peste 1.400 de metri, ploile se vor transforma treptat în ninsoare. În Carpați, se va depune un strat de zăpadă de 10–15 cm, iar în Carpații Meridionali acesta poate depăși 20–25 cm.

Fenomenul va fi resimțit și în zonele deluroase din Moldova și Transilvania, unde sunt așteptate precipitații mixte: lapoviță, măzăriche și ninsoare.

Cod galben de vânt în 20 de județe

Meteorologii au emis un cod galben de vânt valabil luni, între orele 12:00 și 22:00. Rafalele vor atinge:

50–65 km/h în Dobrogea, Oltenia și Transilvania

70–80 km/h în zonele montane

până la 90–100 km/h la altitudini mari

Aceste intensificări pot produce disconfort și pot crea probleme în trafic sau în zonele expuse.

Cod galben de ninsori la munte

Un al doilea cod galben vizează ninsorile în zona montană, fiind valabil de luni, ora 21:00, până miercuri, ora 21:00.

În acest interval, în special în Carpații Orientali și ulterior în toate masivele montane, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă va deveni consistent.

Răcire accentuată: temperaturi cu până la 10 grade sub normal

Directorul ANM, Elena Mateescu, a declrat la B1 TV că temperaturile vor scădea rapid în toată țara: „răcire de la o zi la alta, pe parcursul acestei săptămâni”.

Aceasta explică faptul că diferențele vor fi semnificative:

„Dacă astăzi răcirea va fi de interes, în special în vest, nord și centru, unde maximele nu vor depăși 10 grade, în timp ce-n sud-est, în zona Munteniei, mai sunt posibile valori de 21-23 de grade, inclusiv în București, de mâine, răcirea se va resimți mai ales în nord, centru, est și sud-est, practic în toată țara.”

Minime negative și risc de brumă

Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî sub pragul înghețului, mai ales în depresiuni:

„Treptat, minimele vor deveni negative, mai ales în depresiuni, spre mijlocul acestei săptămâni, când temperaturile se vor situația între -4 grade Celsius până la 5-6 grade Celsius.”

Aceste condiții favorizează apariția brumei, în special în nordul și centrul țării.

Cum va evolua vremea până la începutul lunii mai

După episodul de frig, meteorologii estimează o încălzire treptată spre finalul lunii aprilie și începutul lunii mai. Temperaturile vor reveni la valori apropiate de normal, cu maxime în jurul a 18–20 de grade.

Totuși, instabilitatea atmosferică va persista, cu episoade de ploi în mai multe regiuni, inclusiv după 27 aprilie.

România traversează un episod meteo sever, neobișnuit pentru această perioadă a anului. Cu ploi abundente, vânt puternic, ninsori și temperaturi negative, următoarele zile vor aduce condiții mai degrabă de iarnă decât de primăvară.