Ger cumplit în România. Meteorologii anunță temperaturi minime de minus 20 grade

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de sâmbătă, ora 10:00, până miercuri, ora 10:00. Fenomenele vizate sunt vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților și intensificări ale vântului.

Vremea va fi deosebit de rece sâmbătă, în jumătatea estică a țării. De duminică, 18 ianuarie, în toate regiunile. Noaptea și dimineața va fi ger în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade. În nordul și estul Moldovei și izolat în Transilvania, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -15 și -9 grade.

Până la începutul săptămânii viitoare temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40-60 km/h, amplificând senzația de frig.

ANM a emis și mai multe atenționări cod galben pentru diferite intervale.

Sâmbătă între orele 10:00 și 20:00, în nordul și estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei va fi ger, cu temperaturi maxime de -15 până la -10 grade. Local în centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea vor fi temperaturi deosebit de scăzute, cu valori ce se vor încadra în general între -7 și -5 grade.

Sâmbătă, între orele 20:00 și duminică ora 10:00, în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Transilvania, Maramureș și în nordul Crișanei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade.

Duminică, între orele 10:00 și 20:00, gerul va persista în nordul și estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei unde maximele vor fi în general de -12 până la -10 grade.

În restul Moldovei, în sudul și centrul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, Muntenia și Oltenia se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, cu valori între -9 și -5 grade.

Duminică, între orele 20:00 și luni ora 10:00, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -10 grade.