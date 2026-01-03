Anunțul meteorologilor: Ninsori, polei și viscol în întreaga țară până luni seara

Potrivit informării, temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă în general de 10-30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent (20-50 cm).

În zonele deluroase, precum și în Transilvania și în Maramureș vor predomina lapovița și ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5-15 cm.

Vor fi precipitații mixte în Banat, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în Crișana, Moldova și Dobrogea. Pe alocuri se va forma polei.

Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70-80 km/h, local și temporar viscolind ninsoarea.

Sâmbătă, până la ora 22.00, este Cod galben de viscol în Carpații Orientali și pe litoral. Local în Carpații Orientali, vântul va avea intensificări, cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70-85 km/h. Temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută. Perioade cu intensificări ale vântului vor fi și pe litoral, cu viteze de 50-60 km/h.

O altă avertizare Cod galben, valabilă de sâmbătă de la ora 22.00 până luni la ora 22.00, vizează Banatul, sud-vestul Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei și Carpații Meridionali și Occidentali. În aceste zone vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 30-50 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 30-40 cm, iar în zonele joase de relief, de 10-25 cm.

La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70-85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

(sursa: Mediafax)