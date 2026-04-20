Se strică vremea: Vine frigul și plouă aproape în toată țara

Vremea se răcește semnificativ față de normalul perioadei. Răcirea afectează toate regiunile țării și va fi resimțită mai ales în a doua parte a săptămânii.

În Banat, maximele oscilează între 14 și 16 grade până pe 23 aprilie. Minimele coboară spre 2 grade. O ușoară încălzire este așteptată în 24 și 25 aprilie. Între 26 și 28 aprilie, temperaturile scad din nou. Maximele ajung la 16 grade ziua, minimele la 4 grade noaptea. Spre începutul lui mai, maximele urcă spre 20 de grade.

În Crișana, minimele pot atinge 0 grade izolat, cu condiții de brumă. Precipitații sunt așteptate în 20, 21 și posibil 22 aprilie, apoi după 27 aprilie.

Transilvania intră în răcire accentuată între 21 și 23 aprilie. Maximele nu depășesc 10–11 grade. Minimele coboară la 0–2 grade, cu valori negative în depresiuni. Bruma este probabilă în zonele joase. Cantități însemnate de precipitații sunt așteptate între 20 și 22 aprilie.

În Maramureș, maximele ajung la cel mult 12–13 grade între 21 și 23 aprilie. Minimele se mențin la 0–2 grade. Spre începutul lui mai, maximele se apropie de 20 de grade.

În Moldova, maximele scad la 10–12 grade pe 21 și 22 aprilie. Minimele coboară la 1–2 grade. Probabilitatea de precipitații rămâne ridicată și după 24 aprilie. În Muntenia, luni vremea este caldă - maxime de 20 de grade. Marți și miercuri, maximele scad la 12–14 grade. Minimele ajung la 0 grade în zona deluroasă, cu brumă.

În Oltenia, răcirea vine pe 22 aprilie. Maximele coboară la 11–13 grade, minimele spre 0 grade în deal. Dobrogea este mai blândă - minimele rămân la 4–6 grade în perioada rece.

Zona montană înaltă intră în iarnă. Între 21 și 23 aprilie, maximele sunt de 2 - 4 grade. Minimele sunt preponderent negative, între minus 6 și minus 4 grade.

Ninsori, lapoviță și ploi sunt așteptate la începutul intervalului. Cantitățile vor fi însemnate. O tendință de încălzire apare abia la începutul lui mai, când maximele urcă spre 10 grade.

(sursa: Mediafax)