ANM anunță furtuni puternice în România: ploi torențiale, grindină și vânt de până la 80 km/h

Avertizare ANM: furtuni, ploi torențiale și vânt puternic în România până sâmbătă seara

Vremea se schimbă brusc în România. Meteorologii anunță instabilitate atmosferică accentuată, cu ploi torențiale, descărcări electrice și rafale puternice de vânt, în mai multe regiuni ale țării, până sâmbătă seara.

Ploi torențiale și descărcări electrice în mai multe regiuni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de vreme severă, valabilă până sâmbătă, la ora 20:00. În acest interval, vor fi perioade de instabilitate atmosferică în centrul, sudul și estul țării.

Ploile vor avea caracter torențial, iar în intervale scurte de timp se pot acumula cantități importante de apă. În general, se vor înregistra între 15 și 20 l/mp, însă izolat valorile pot depăși 25 l/mp, crescând riscul de acumulări rapide și posibile inundații locale.

„Ploile vor avea şi caracter torenţial, astfel în intervale scurte de timp, local se vor acumula cantităţi de apă de 15...20 l/mp şi pe arii restrânse de peste 25 l/mp”, a transmis ANM.

În plus, aversele vor fi însoțite de descărcări electrice frecvente, iar pe alocuri pot apărea și căderi de grindină, în special în regiunile sudice.

Rafale de vânt puternice, mai ales la munte

Pe lângă precipitații, vântul va avea intensificări temporare în mai multe zone. Rafalele vor ajunge, în general, la 45–55 km/h, însă la munte, în zonele înalte, viteza vântului poate crește semnificativ, atingând 60–80 km/h.

„Sâmbătă (18 aprilie) în est, sud-est, la munte şi local în rest. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60...80 km/h”, au transmis meteorologii.

Instabilitatea atmosferică va afecta:

estul și sud-estul țării

zonele montane

local, restul regiunilor

Recomandări de la meteorologi

Specialiștii avertizează populația să fie precaută, mai ales în zonele unde ploile pot deveni intense într-un timp scurt. Există risc de: