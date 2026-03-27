Avertizare meteo: Cod galben de vânt și ploi în toată țara. Ninsori și viscol la munte

Potrivit ANM, de vineri până luni, vremea va deveni instabilă în cea mai mare parte a țării. Vântul va avea intensificări vineri și sâmbătă în majoritatea regiunilor, iar duminică mai ales în sud-est și în vest, cu viteze de 45-55 km/h. La munte, rafalele vor depăși 70-80 km/h.

Ploile vor începe din sud-vest și se vor extinde treptat la nivel național. În zonele montane, la altitudini de peste 1600 de metri, precipitațiile se vor transforma în ninsoare. Fenomenul va începe în Carpații Meridionali și se va extinde și în restul munților. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 20-25 l/mp și local la peste 40-60 l/mp.

ANM a emis și un Cod galben pentru precipitații însemnate cantitativ, valabil în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei. În aceste regiuni se vor înregistra averse, iar la munte va ninge. Cantitățile de apă pot depăși pe alocuri 70-80 l/mp, iar stratul de zăpadă ar putea ajunge la 50 de cm.

ANM a mai emis un Cod galben de vânt puternic care va fi valabil vineri. Fenomenul va afecta sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei și sud-vestul Dobrogei. Viteza la rafală va atinge 50-70 km/h, iar în vestul Carpaților Meridionali chiar 90-100 km/h.

Un alt Cod galben este valabil de vineri noapte până sâmbătă după-amiază în Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, unde vântul va sufla cu 50-65 km/h.